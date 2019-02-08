故宮淘寶口紅「宣布停產」！實品開箱被狠批：土得無微不至

▲故宮於2018年底推出6色新唇膏。（圖／翻攝自中新網）



大陸中心／綜合報導

北京故宮憑著宮廷劇的高人氣，在2018年12月進軍彩妝界，並推出許多文創產品；不過這些產品卻被消費者反應「口紅外觀不夠份量」、「眼影部分顏色出現飛粉」，日前也有博主開箱「故宮淘寶口紅」，結果令人大失所望「再也不上當了！」對此，故宮淘寶則在1月5日於微博上發布訊息表示將「全線停產」。

故宮淘寶口紅到底讓人多失望？「超人測評」微博的開箱文指出，口紅盒子是黑色磨砂質感，搭配了金黃色的鑲邊，既然跟故宮搭上邊，那整體風格應該要有貴氣感，但「貴氣有餘，質感不足。」

▼網友實測故宮淘寶及故宮文創出品的口紅。（圖／翻攝自超人測評微博，下同）

讓人期待已久的口紅本尊更是讓人失望，測評人形容「白、粉、紅、綠、藍5種顏色的『橡皮狀物體』安靜地躺在盒子裡，外觀設計真的沒有給『質感』二字留一絲喘息的餘地」、簡直「土得無微不至，村到絲絲入扣。」

實測一根根口紅後，結果更是讓人失望，像是名為「瑩白」的口紅質地雖然很滋潤，「但就只是護唇膏而已，一支還要人民幣40塊（約新台幣元），可以買到更好的護唇膏了」；神奇的「碧金」竟然是「綠色＋金色的詭異組合」，擦上去讓人有十八銅人的既視感；「霽藍」則是表裡如一到令人崩潰，「雖然顏色不是很日常，但是萬聖節的時候還是很合適的。」

而拿「故宮淘寶」與「故宮文創」出品的口紅相比較，「故宮文創」的各項表現都贏過「故宮淘寶」，不過超人測評則認為「兩款故宮口紅都不要買。」這個開箱也讓網友笑翻，「故宮淘寶這款這麼糙還敢叫來自故宮的禮物？」、「不是給宮女的年終獎金吧」、「199的定價還不如給ofo抵押金呢！」

故宮淘寶推出彩妝品後，許多消費者反應質感不佳，「故宮淘寶」則於1月5日時在微博上發布訊息表示，「故宮淘寶原創系列彩妝，從外觀到內質仍有很多進步空間。所以我們決定，全線停產，不斷完善，直至把最好的推送給大家」。

▲北京故宮博物院所推出的「網紅彩妝品」。（圖／翻攝自@故宮淘寶）