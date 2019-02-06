白天賞花夜間賞燈　彰化溪州公園熱鬧到元宵夜

▲白天賞花夜晚看花燈，彰化溪州公園熱鬧到元宵。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府迎接金豬年，以「花好月圓，豬事如意」為主題，大年初一起在溪州公園熱鬧登場，佈置百花繽紛的華麗地景，結合元宵燈會，打造巨型月球裝置藝術，入夜後球體展現五彩光影，讓民眾能白天看花、晚上欣賞光雕燈會，活動持續到19日元宵節，每日上午9時至晚上9時免費開放參觀。

首日開幕已吸引5萬人次參觀，縣長王惠美說，民眾可到到田尾公路花園賞花買花、到埤頭的百寶村尋寶，到北斗吃小吃，再到廣闊的溪州公園舒服的度個假，好好的過新年。

花在彰化主活動項目包括花卉主題館、花卉應用產業展、地方特色展、農特產品展售、花車馬車歡樂行、苗圃花海與贈苗活動、學校與社區團體舞台表演活動、食農教育DIY、地方美食區。到了晚上，綠薏湖中會有很棒的光雕秀，藉此讓大家一起神遊各鄉鎮市的特色。元宵節當天晚上還有安排大陸重慶「銅梁火龍」的民俗表演，表演結合傳統與科技，難得一見。

縣府為紓解春節期間前往溪州公園的車潮，建議民眾多利用大眾交通工具出遊，並安排台糖停車場至溪州公園、田尾停車場至公路花園等接駁車運輸。可上活動官網：http://ch-flower2019.com.tw查詢。

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