還來！陸客帶0.22kg肉乾抵台中　被查獲拒繳20萬立即遣返

▲大陸籍旅客自澳門攜帶豬肉乾0.22公斤入境，被查獲拒繳20萬立即遣返。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者崔至雲／台北報導

「防疫工作全年無休」行政院農委會主委陳吉仲6日在臉書上指出，台中機場6日一早查獲有大陸籍旅客自澳門未申報攜帶豬肉乾0.22公斤入境，全案已移送防檢局台中分局並裁處20萬元罰款，但該名旅客不願繳交，移民署拒絕他入境，已強制遣返。

▲陳吉仲6日前往台中機場查看邊境防疫工作。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

陳吉仲說，今天是初二回娘家的日子，不過邊境防疫工作可是全年無休的，即使是在年節期間，也是24小時全天候執勤不打烊，今天一早他就到台中機場，慰勞年節期間仍在邊境辛苦執勤的同仁，感謝他們犧牲假期，為防疫安全而努力，並希望民眾安心過年，「邊境防疫交給我！守護台灣豬豬，是我們全年無休的使命」。

陳吉仲同時指出，雖然台中機場的航機班次較少，但防疫規格可是絲毫沒有打折，台中機場今天早上查獲大陸籍旅客自澳門入境，未申報攜帶豬肉乾0.22公斤的案件，全案已移送防檢局台中分局並裁處20萬元罰款，但該名旅客不願繳交，移民署拒絕他入境，並將強制遣返。

▲陳吉仲指出，非洲豬瘟防疫工作全年無休。（圖／翻攝陳吉仲臉書）