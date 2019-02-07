6歲被爸倒米酒！酒精吞蝕絞爛手　男喝到小腦萎縮…兒堅不放手超催淚

圖文／鏡週刊

我姓王，我是個酒鬼。6歲開始，吃飯時爸爸就會倒紅標米酒給我，真正開始喝酒是14歲當機械操作學徒開始，跟師傅們一起喝。爸爸因為愛喝酒，44歲時從基隆回來的路上，酒駕車禍就過世了，那時我9歲。媽媽帶大我們5個小孩，我跟3個姊姊很小就出去外面工作，其實我興趣是美術，喜歡畫畫、設計，但為了賺錢去當機械學徒。

王先生，57歲，停車場管理員，戒酒1年半

毀指鬧自殺 持木棒亂砸

30歲剛結婚時，站一整天操作機器，從早上8點到晚上10點，回到家腰痠背痛，一瓶酒喝下去，算是回敬身體的安慰。35歲機械工作沒落，我轉行做鍛造裝潢，需要熬夜，就喝保力達、威士比，身體撐不住了，又開始喝參茸酒，休息時間就喝一瓶。工作難免碰撞受傷，我腳斷過，肩膀、肋骨骨折，喝了酒就百病全無。

酒精開始侵蝕我，有次在工地醉倒，開車回家時把地下室消防系統開關撞壞了，只好辭掉工作。我跟親戚一起賣豬肉，修理絞肉機時，因為喝酒，左手不小心絞進去，我是左撇子，雖然做鐵工，手指還是很漂亮，四根手指就這樣沒了。手受傷後，我那時很想死，還自殺過，在醫院時去撞牆，也曾想過開車去撞山壁。我白天到醫院做復健，走回家的路上就買二、三瓶酒放口袋，一路喝回來，手上拿一根木棒，花花草草都打，路邊捐發票的箱子也砸，我到便利商店賒帳，店員怕我砸店，只好賣酒給我。

有次酒駕，警察抓我到派出所，我卻精神錯亂、胡言亂語，太太把我送到病院。出院後又繼續喝，就這樣反覆住院。3年多沒有工作，我一個人在家喝酒，為了不被太太發現，我會擦白花油、吃喉糖，把空酒瓶藏到天花板，太太後來整理，光空酒瓶就找到一百多瓶。

從最底爬起 找回自尊心

我喝到小腦萎縮，老婆吵著要跟我離婚，二個小孩不理我。我還曾經喝醉，脾氣暴躁打女兒，自己都忘了，腦袋好像一鍋粥，我什麼東西都不是了。後來，兒子送我一條狗陪伴我，太太幫我找到一個國中停車場管理員的工作，我有技術專長，主任、組長很欣賞我，但我還是會躲在倉庫偷喝酒，醉了就像流浪漢躺在地上。

兒子介紹我去戒酒會，成員很關心我，前年6月，我開始喝酒會反胃嘔吐，一個月後就停酒了，我覺得是戒酒會給我安全感。成員告訴我，要列出補償清單，我對不起很多人，尤其是家人。現在我會帶太太出去玩，小孩會幫忙安排路線，包括租摩托車、住宿。我跟孩子們說：「抱歉，我喝酒讓你們心情不好。」他們笑笑說沒有關係。現在學校老師都叫我大哥，學生叫我阿伯、哥哥，叫得好親切，我心裡就很爽。以前喝酒喝到沒自尊，終於慢慢從最底下爬上來。

幾年前我開始買賣多肉植物，本來是想賺點酒錢，但常因為喝醉酒，貼錯圖片或喊錯價，跟客戶吵架。戒酒那段時間我停止做生意，不理它們，只二個禮拜澆一次水，它們還是會長大，我最近開始給多肉植物換盆，看它們重新長更大，感覺自己也是重新長大，重新開始生活。

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