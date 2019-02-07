小資族最愛社區套房　人雜怪事多

▲小資族因收入有限，選擇便宜租屋常遇到許多怪事。（圖／記者李忠憲攝）



地方中心／台中報導

年輕人收入有限，租屋大不易，剛入社會的新鮮人大多會選擇小套房社區暫時棲身。但此類社區居住者多，背景及出入複雜，入住期間會遇上許多怪事，自殺、家暴、甚至更奇怪的情況都可能遇上。房仲業者提醒，遇上類似狀況，最好還是交由社區保全或報警處理，比較安全。

都會城市因物價高，社會新鮮人除非可找到人一起合租分擔，單靠月薪2、3萬根本租不起公寓，而套房「麻雀雖小五臟俱全」的優點，加上價位不高，成為許多單身者、情侶及小家庭的最愛，套房型社區大樓也成為熱門住處。

但因為套房社區密集，大多是租屋者，人員來來去去，身分及出入複雜，如果疏於管理，就很容易出現安全或社會問題。

以台中市來說，2018年9月就發生一起2 人死在套房社區裡，由於死亡多時，身分難辨，租屋者又剛搬進來不久，鄰居完全不熟。警方原以為是兇殺案，抽絲剝繭後才知道，原來是2名男子在套房內施打毒品，卻因此死亡。

而套房社區也常傳出有人在裏頭開毒趴，遭警方查獲；或是賣淫女在套房社區租屋，採「一龍一鳳」個人經營性愛工作室；燒炭、跳樓自殺事件也不在少數，如果社區沒有健全的管理，也會成為治安死角。

陳姓房仲表示，套房社區因為居住者多，流動性高，背景相較一般社區來得複雜，發生突發狀況，甚至社會事件的比例，比起一般公寓高出許多。但套房卻是對小資租屋族來說，CP值很高。他建議租客如果遇到類似狀況，還是交由社區保全或報警處理，比較安全。