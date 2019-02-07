99歲湖南老兵彭中製作家鄉臘肉　飄香一甲子

記者唐詠絮／彰化報導

一名早年隨政府播遷來台的99歲湖南老兵彭中，手作家鄉臘肉味，漸漸的名聲也傳開了，賣了60年從沒有公開販售過，只有附近住民或老饕才知道這個私房菜，到現在還是只有每年農曆春節前夕做香腸、臘肉，絕對是季節限定的美味。

▲99歲湖南老兵彭中製作家鄉臘肉，傳香60年。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

彭中早年在大陸因家貧而投身軍旅，曾親歷南京大屠殺及徐蚌會戰等大小戰役，頭上也還留有被當時砲彈碎片擦過的凹痕，在民國48年退伍之後憑著母親教導的古法，每年自己製作臘肉，原只是後來因為味道除了道地之外，口味也極佳。

彭中年年製作1000斤以上的臘肉，500斤香腸，時節進入臘月後，開始購買溫體五花肉，撒上粗鹽等配料醃漬，在製作過程中，彭中相當堅持遵循傳統工法製作，每道工序非常講究，從醃漬到晾曬最後煙燻，每一批都要花上2個星期，每天都還得幫豬肉翻面，讓它上下鹹度一樣。

3-4天後再以檜木、果皮與多種中藥煙燻、風乾，光是煙薰就要4次，但這才是道地的湖南臘肉作法，由於是用檜木和果皮燻，味道比一般市面上賣的還香，肉質又肥瘦適中，不容易膩。

▲臘肉以檜木、果皮與多種中藥煙燻、風乾。

彭中說炒蒜苗很搭配，也可比照烏魚子吃法，將蘿蔔、蒜苗、臘肉薄片串在一起，一口吃下，風味迷人，做成臘肉飯、包臘肉粽也都適宜，彭中更堅持不放亞硝酸鹽和防腐劑，所以絕對是健康的。