　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

撩男氣勢大爆發！走春拍照「5招顯瘦技巧」跟著韓妞擺POSE

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲走春拍照「5招顯瘦技巧」跟著韓妞擺POSE　撩男氣勢大爆發。（圖／取自IG）

▲快學IG韓妞愛用的POSE，看似不經意的角度其實是耍心機招數。（圖／取自IG heybibleekimehwa_wanny91seul__p

生活中心／綜合報導

農曆年節9天假期，別放過四處郊遊走跳的時光，每回遇到秘密景點，想要大拍特拍一番，但身邊的豬隊友總把自己拍的好臃腫，全身上下宛如泡過的福馬林，網美當不成還一秒變「肥美」，最後只能靠後製App修圖騙讚。如果想要在2019年留下漂亮的身影做紀念，快學IG韓妞愛用的POSE，看似不經意的角度其實是耍心機招數，雙手雙腳搶戲的動起來吧！

1.瘋狂遮臉
有些人面對鏡頭「尷尬癌」開始蔓延，嘴角旁的肌肉似乎無法自然微笑，特別是稜稜角角的大圓臉，儘管喬45度角，一層層的雙下巴就是遮掩不了！這時不如裝俏皮，學韓妞用手托腮或半遮臉，微微露餡的感覺，直接把肉肉臉擋一半，直接變成小臉美女。

▲走春拍照「5招顯瘦技巧」跟著韓妞擺POSE　撩男氣勢大爆發。（圖／取自IG）

2.側身回眸
過年期間難免穿的厚重，如果到日、韓度假旅遊，整片銀白雪地的奇景，除非遠遠照一張，不然身穿羽絨防雪大衣，全副武裝的模樣看起來真的好胖！乾脆偷偷墊腳，再來個微微側身，讓視覺效果往上延伸，比例有被拉長的錯覺，讓人誤以為你是九頭身的纖細美女。

▲走春拍照「5招顯瘦技巧」跟著韓妞擺POSE　撩男氣勢大爆發。（圖／取自IG）

3.誇張大動作
大動作在韓國非常流行，其實就是手足舞蹈的隨意擺動，姿勢越誇張越好，與其萬年不變的剪刀腳，例如微微勾腳、雙手張開等，連接四周街道與地景的感覺，給人有嬌小俏皮的印象。


4.外套穿歪
街拍感的照片是歐美、韓國麻豆愛用的構圖法，有種隨意近人的感覺，進階版就是外套穿歪，稍微落肩的感穿搭，露出下顎、肩頸線條，創造顯瘦的骨感美。

▲走春拍照「5招顯瘦技巧」跟著韓妞擺POSE　撩男氣勢大爆發。（圖／取自IG）

ET快訊
一群年輕人刮到變臉！刮刮樂「超血淚」勸世文　看完全清醒了
捕獲重機女騎士！長腿逆天「小短裙快被吹翻」頭盔拿下正到哭

關鍵字：拍照,走春,顯瘦,拍照技巧

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

最適合穿全白的男人！孔劉整套LV毛絨衫上身，根本男神下凡

只用3個袋子的神奇收納術　簡單快速整理好雜亂空間

撩男氣勢大爆發！走春拍照「5招顯瘦技巧」跟著韓妞擺POSE

網哀嚎！停售30年歷史「熱巧克力」　盤點麥當勞下架5個經典商品

連「拜狐仙」商品都買得到！這家小7還成立專區...盒裝蛋爆熱銷

三民第一市場美食攻略！盤點水餃、滷味、愛玉冰10家平價美味

在家做拔絲甜點超easy　但少了這個步驟就少一味！

超商驚現「真的廚師」現做料理！火鍋、義大利麵、燉飯通通吃得到

雞排加盟店永闖6國！老闆傳授「3項心法」第一次創業必讀

每2秒就賣出一顆茶葉蛋！「現代柑仔店」必BUY清單內行人才知道

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

6代同堂最大100歲最小10個月　台中太平張家600人回娘家歡聚

撩男氣勢大爆發！走春拍照「5招顯瘦技巧」跟著韓妞擺POSE

網哀嚎！停售30年歷史「熱巧克力」　盤點麥當勞下架5個經典商品

連「拜狐仙」商品都買得到！這家小7還成立專區...盒裝蛋爆熱銷

三民第一市場美食攻略！盤點水餃、滷味、愛玉冰10家平價美味

在家做拔絲甜點超easy　但少了這個步驟就少一味！

超商驚現「真的廚師」現做料理！火鍋、義大利麵、燉飯通通吃得到

雞排加盟店永闖6國！老闆傳授「3項心法」第一次創業必讀

每2秒就賣出一顆茶葉蛋！「現代柑仔店」必BUY清單內行人才知道

絲瓜、紅薏仁、白玉蘭…盤點選用在地作物的「愛台灣」保養品牌

「萬能超商」神展開！健身房、洗衣店通通有...還能喝咖啡看書免費充電

設計身障者點餐APP　弘光生全國賽奪2金

領養貓咪失聯！美女DJ殺貓分屍「內臟全挖光」　檢急查更多證據

大樂透全台槓龜再接再厲上看1.4億 威力彩今拼3.1億

吳淡如／沒人敢關心的女人

交往時別在IG上做4件事！忽略發閃照、追蹤前任最傷感情

世界巡迴最終站 「吉卜力動畫手稿展」1400幅真跡完整曝光

線上遊戲消費爭議多　行政院提醒玩家注意5事項

春節電影看什麼？歌王歌后金口加持《大三元》

《李屍朝鮮》韓劇史上成本第三高！首映媒體爆好評：根本電影規模

宇宙人「動人團圓歌」藏洋蔥！　《一桌菜》唱出親情思念

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

哭！盤點麥當勞下架5個經典商品

這家小7連拜狐仙商品都買得到！

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

三民第一市場美食！10家平價美..

全聯332萬元保時捷得主出爐！

小7背後竟藏有3大秘密原因揭露..

氣勢！走春拍照「5招顯瘦技巧」

量販超市春節優惠營業時間一次看

網哭台彩刮刮樂超難中.......

限時15天免費看「2019光之..

8成肖年郎連假只想宅廢在家

全台5間最美星巴克必去踩點

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

更多熱門

相關新聞

排40分才能玩　兒童新樂園湧人潮

大年初二天氣好，除了回娘家，許多觀光景點也帶動走春人潮，台北市兒童新樂園一早就擠滿人，玩一項遊樂設施至少排隊半小時。兒童新樂園指出，初一到初三，凡生肖屬豬的遊客只要入園前主動出示個人相片證件，就可以免費入園，活動間園區還安排了財神爺站在門口發放禮物，讓民眾沾沾喜氣。

更新／國道南下已開始塞！

高公局：初一下午國5南下車多壅塞

自助天助，到財神廟求財借金真的會發財嗎？

中社路櫻花紛放　秘境悠遊賞花免人擠人

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

5歲拍結婚照　19年後成真夫妻

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

快訊／68歲再爆當爸！郭董FB終於回應了

父酒癮喝到小腦萎縮　兒子狂幫超催淚

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

Gail曬「學霸成績」：我做到了！

7間廟情侶不宜！信徒：陰廟都別去

收到同學mail：先睡了　一看時間…「他正在火化」

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面