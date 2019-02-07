撩男氣勢大爆發！走春拍照「5招顯瘦技巧」跟著韓妞擺POSE

▲快學IG韓妞愛用的POSE，看似不經意的角度其實是耍心機招數。（圖／取自IG heybiblee、kimehwa、_wanny91、seul__p）

生活中心／綜合報導

農曆年節9天假期，別放過四處郊遊走跳的時光，每回遇到秘密景點，想要大拍特拍一番，但身邊的豬隊友總把自己拍的好臃腫，全身上下宛如泡過的福馬林，網美當不成還一秒變「肥美」，最後只能靠後製App修圖騙讚。如果想要在2019年留下漂亮的身影做紀念，快學IG韓妞愛用的POSE，看似不經意的角度其實是耍心機招數，雙手雙腳搶戲的動起來吧！



1.瘋狂遮臉

有些人面對鏡頭「尷尬癌」開始蔓延，嘴角旁的肌肉似乎無法自然微笑，特別是稜稜角角的大圓臉，儘管喬45度角，一層層的雙下巴就是遮掩不了！這時不如裝俏皮，學韓妞用手托腮或半遮臉，微微露餡的感覺，直接把肉肉臉擋一半，直接變成小臉美女。

2.側身回眸

過年期間難免穿的厚重，如果到日、韓度假旅遊，整片銀白雪地的奇景，除非遠遠照一張，不然身穿羽絨防雪大衣，全副武裝的模樣看起來真的好胖！乾脆偷偷墊腳，再來個微微側身，讓視覺效果往上延伸，比例有被拉長的錯覺，讓人誤以為你是九頭身的纖細美女。





3.誇張大動作

大動作在韓國非常流行，其實就是手足舞蹈的隨意擺動，姿勢越誇張越好，與其萬年不變的剪刀腳，例如微微勾腳、雙手張開等，連接四周街道與地景的感覺，給人有嬌小俏皮的印象。





4.外套穿歪

街拍感的照片是歐美、韓國麻豆愛用的構圖法，有種隨意近人的感覺，進階版就是外套穿歪，稍微落肩的感穿搭，露出下顎、肩頸線條，創造顯瘦的骨感美。



