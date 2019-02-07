　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

300萬元法幣兌換一元金圓券　超級通膨讓國民政府垮臺

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲錢,新台幣,百元鈔,千元鈔,五百元鈔。示意圖。（圖／記者林冠瑜攝）

▲早年國民政府為了解決通貨膨脹，發行過多種貨幣，最後則是以「新臺幣」取代「臺幣」。示意圖。（圖／記者林冠瑜攝）

圖、文／大是文化提供

西元1948年8月19日，國共內戰已經走到後期。為了解決嚴重的通貨膨脹問題，國民政府發行一種新型貨幣──金圓券，來取代已經貶值的法幣。按照規定，金圓券的發行總額為20億元，並且有儲備用的黃金作為後盾，每一兩黃金兌換200元金圓券、每一兩白銀兌換3元、一枚銀幣兌換2元、一美元兌換4元。由於法幣已經嚴重貶值，政府要求民間用300萬元法幣兌換一元金圓券。

然而，政府受迫於嚴重的財政缺口，三個月後就取消限額發行，印鈔機「嗡嗡」開動、一刻也沒停。到了西元1949年一月，發行超過200億元，三月即達到2,000億元；到五月，竟然發行68兆，超過限額的3.4萬倍。鈔票發行過量引起的巨大恐慌，又讓紙幣加速貶值，一石大米的價格漲到數億元。

這次超級通膨是國民政府垮臺的重要因素。然而，這卻不是中國歷史上唯一的大通膨。從古至今，中國最不缺乏的就是紙幣泡沫化。西元1949年之後，中國也曾發生過大通膨。從西元1949年到1950年三月，全國一共出現4次通貨膨脹，糧食、金銀、面紗、工業原材料等價格輪番上漲，原因是財政收支不平衡。根據統計，當時的收入相當於糧食303億斤，而支出卻達567億斤，赤字達到264億斤。

政府為了平衡收支，將大批紙幣拋向市場。自西元1948年12月人民幣發行，到1949年年底，一年內通貨增加160倍，至1950年二月更增加到270倍。結果物價橫飛，人們紛紛囤積糧食、爆炒金銀。中央政府決定打擊投機取巧之人，禁止私藏銀圓。

到了西元1955年，第二套人民幣取代第一套人民幣，規定第二套的一元，兌換第一套的一萬元。雖然這次通膨沒有國民政府發行時猛烈，但在幾年內貶值1萬倍，也可以稱之為一次大型通膨。而在臺灣史上，也出現過嚴重的通貨膨脹，當局必須發行另一種貨幣「新臺幣」，來取代「臺幣」，用一元新臺幣兌換4萬臺幣。

《龍椅背後的財政祕辛》（圖／大是文化提供）

★本圖、文經大是文化授權，摘自《龍椅背後的財政祕辛》一書

ET快訊
親戚來家拜年…一看是戲劇男神！簽名合照全答應被包圍
華航協商瀕臨破局！機師工會：隨時準備發動罷工
爸媽逼討2.4萬紅包！女兒拒給遭羞辱「嫁出去就是外人」

關鍵字：財政,財務,金融,出版,大是文化,通貨膨脹,國民政府,貨幣,金圓券,法幣,新台幣

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網Po分手理由「遠距離還想要自己空間」　回應：荒謬又可笑　

蔥油餅老闆暖助弱勢5年！　加碼「愛心早餐」：餓了就來吃

華航協商瀕臨破局！　機師工會：隨時準備發動罷工

300萬元法幣兌換一元金圓券　超級通膨讓國民政府垮臺

食慾正常卻「暴瘦10公斤」　男子竟患「慢性骨髓白血病」

北捷打翻奶茶！外籍觀光妹「霸氣掏新圍巾」蹲地猛擦　網嘆：台灣很少會清

更新／還沒上匝道就塞！國5北返車潮恐塞到半夜宜蘭-頭城時速10km

初二復古趴！4代同堂「馬力歐vs.恐龍」神穿越...1.4萬人讚：超有愛

影／高鐵旁拉「卡農、女人香」　戴勝益領小提琴手10分鐘快閃音樂會

捲髮妹一天一杯珍奶　珍珠控激推：寧願整天拒吃其他澱粉

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

寶特瓶打奶泡、速開塑膠袋　必學！2個神奇生活小妙招

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

海邊找比基尼妹子變魔術　網歪樓：只有我沒看到魔術嗎？

網Po分手理由「遠距離還想要自己空間」　回應：荒謬又可笑　

蔥油餅老闆暖助弱勢5年！　加碼「愛心早餐」：餓了就來吃

華航協商瀕臨破局！　機師工會：隨時準備發動罷工

300萬元法幣兌換一元金圓券　超級通膨讓國民政府垮臺

食慾正常卻「暴瘦10公斤」　男子竟患「慢性骨髓白血病」

北捷打翻奶茶！外籍觀光妹「霸氣掏新圍巾」蹲地猛擦　網嘆：台灣很少會清

更新／還沒上匝道就塞！國5北返車潮恐塞到半夜宜蘭-頭城時速10km

初二復古趴！4代同堂「馬力歐vs.恐龍」神穿越...1.4萬人讚：超有愛

影／高鐵旁拉「卡農、女人香」　戴勝益領小提琴手10分鐘快閃音樂會

捲髮妹一天一杯珍奶　珍珠控激推：寧願整天拒吃其他澱粉

酸韓國瑜自費出國太遜　《公民1495行動聯盟》一張圖打臉花媽

正妹逛街慘遭沖天炮炸穿耳膜　屁孩秒承認！父母辯：兇手是別人

史上擁有「最致命軍隊」的6個政權　蒙古帝國與美軍並列

親戚來家裡拜年⋯一看是戲劇男神！　簽名合照全答應家人爽炸

「拜託拜託！」北海道熊熊揮手超Q萌：快給我吃的～

9旬翁「記憶力超強」　背出地址助警送返家

發電機電熱料理快速　海陸炊膳車包辦蒸煎炸烤

慘！受託管理亡姊遺產保障2外甥　妹分文未取卻挨告判刑3月

網Po分手理由「遠距離還想要自己空間」　回應：荒謬又可笑　

蔥油餅老闆暖助弱勢5年！　加碼「愛心早餐」：餓了就來吃

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒..

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網..

8顆肉包5個人吃！1.8萬人飆..

走春廟裡拍靈異照！網驚：快去大..

彩券行店員曝6招！刮刮樂藏3英..

抽到上上籤！他刮中200萬和賓..

7間廟情侶不宜！信徒：陰廟都別..

初二睡到中午！婆婆款整桌媳婦愛..

初三赤狗日　外出拜年小心窮整年

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

刮中100萬！新北女傻站1分鐘..

婆婆抹布砸她！老公護妻：房子早..

養雞場討壞蛋　老闆一聽「制裁渣..

六合夜市初一照曝光　網：人來了

更多熱門

相關新聞

宋、金、元、明都有過惡性通膨

當我們以為紙幣通膨是現代才有的問題時，歷史卻說明從宋代紙幣誕生之初，就承擔著政府製造通膨、從中獲利的重任。由於北宋使用交子、鹽鈔、鹽引等多種信用工具，物價橫飛。

勞動基金1月賺1126億創歷史新高

春節前銀行最後營業日　新台幣需求高達2.6兆元

狗年匯市封關！新台幣匯率全年貶值幅度4.56%　創近三年最大

錢幣去蔣有譜？　葉毓蘭批促轉會：去你的

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

刮刮樂血淚超真實勸世文　網：醒了

捕獲重機女騎士！短裙快被吹翻網暴動

5寶媽粉子宮滑出體外！夫塞回再生2胎

女奧客賞一巴掌　超商店員錯愕摀臉

名古屋孕婦遭剖腹取嬰　31年懸案未解

母夢兒道別　原來獨子已經死在隔壁房內

8顆肉包5個人吃！1.8萬人飆淚：他們一直都在

走春廟裡拍靈異照！網驚：快去大廟祭改

庾澄慶首曬全家福！網驚：一個模子刻出來

追這3對情侶檔YouTuber被閃都甘願

記者現場連線報新聞！身後有女神

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

收到同學mail：先睡了　一看時間…「他正在火化」

9年皮卡160萬公里保養117次0維修

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

更多

最夯影音

更多

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面