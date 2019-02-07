300萬元法幣兌換一元金圓券　超級通膨讓國民政府垮臺

▲早年國民政府為了解決通貨膨脹，發行過多種貨幣，最後則是以「新臺幣」取代「臺幣」。示意圖。（圖／記者林冠瑜攝）

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西元1948年8月19日，國共內戰已經走到後期。為了解決嚴重的通貨膨脹問題，國民政府發行一種新型貨幣──金圓券，來取代已經貶值的法幣。按照規定，金圓券的發行總額為20億元，並且有儲備用的黃金作為後盾，每一兩黃金兌換200元金圓券、每一兩白銀兌換3元、一枚銀幣兌換2元、一美元兌換4元。由於法幣已經嚴重貶值，政府要求民間用300萬元法幣兌換一元金圓券。

然而，政府受迫於嚴重的財政缺口，三個月後就取消限額發行，印鈔機「嗡嗡」開動、一刻也沒停。到了西元1949年一月，發行超過200億元，三月即達到2,000億元；到五月，竟然發行68兆，超過限額的3.4萬倍。鈔票發行過量引起的巨大恐慌，又讓紙幣加速貶值，一石大米的價格漲到數億元。

這次超級通膨是國民政府垮臺的重要因素。然而，這卻不是中國歷史上唯一的大通膨。從古至今，中國最不缺乏的就是紙幣泡沫化。西元1949年之後，中國也曾發生過大通膨。從西元1949年到1950年三月，全國一共出現4次通貨膨脹，糧食、金銀、面紗、工業原材料等價格輪番上漲，原因是財政收支不平衡。根據統計，當時的收入相當於糧食303億斤，而支出卻達567億斤，赤字達到264億斤。

政府為了平衡收支，將大批紙幣拋向市場。自西元1948年12月人民幣發行，到1949年年底，一年內通貨增加160倍，至1950年二月更增加到270倍。結果物價橫飛，人們紛紛囤積糧食、爆炒金銀。中央政府決定打擊投機取巧之人，禁止私藏銀圓。

到了西元1955年，第二套人民幣取代第一套人民幣，規定第二套的一元，兌換第一套的一萬元。雖然這次通膨沒有國民政府發行時猛烈，但在幾年內貶值1萬倍，也可以稱之為一次大型通膨。而在臺灣史上，也出現過嚴重的通貨膨脹，當局必須發行另一種貨幣「新臺幣」，來取代「臺幣」，用一元新臺幣兌換4萬臺幣。

★本圖、文經大是文化授權，摘自《龍椅背後的財政祕辛》一書