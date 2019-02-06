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狂開印鈔解決物價崩潰　宋、金、元、明都有過惡性通膨

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▲金融危機，破產（圖／視覺中國CFP）

▲不只是現代，回顧中國歷史，多個朝代也曾發生過金融危機。（圖／視覺中國CFP）

圖、文／大是文化提供

當我們以為紙幣通膨是現代才有的問題時，歷史卻說明從宋代紙幣誕生之初，就承擔著政府製造通膨、從中獲利的重任。由於北宋使用交子、鹽鈔、鹽引等多種信用工具，物價橫飛。

從真宗景德4年（西元1007年）到仁宗皇祐元年（西元1049年），40年間物價漲了5倍；到政和元年（西元1111年），漲了12倍。之後物價開始崩潰，紙幣貶值率達到幾十倍，最後政府不得不直接將部分紙幣批次作廢，使得持有這些紙幣的人們瞬間傾家蕩產。

由於南宋更加依賴紙幣，並透過偷偷加印來解決金融問題，結果出現更嚴重的貶值，原本一貫的紙幣竟只值銅錢50、60文，貶值大約20倍。更嚴重的狀況出現在金朝，金朝的紙幣展現「連續迭代」的能力。一種紙幣失敗，就立即用另一種紙幣頂上；新紙幣不行，再換一種更新的紙幣。使得整體的通貨膨脹率，即便保守估計也達到數千萬倍，跟國民政府時期比起來，算是有過之而無不及。

金朝的紙幣最初叫交鈔，出現於海陵王貞元2年（西元1154年），到貞祐2年（西元1214年）時，每貫紙幣只值一文銅錢，貶值1000倍。於是，政府禁止錢幣流通，並全部改為用鈔，這也造成市場混亂。隔年，政府決定改個名字，叫「貞祐寶券」，但依然無法提振人民的信心。兩年後（興定元年，西元1217年），隨著貞祐寶券成為垃圾票券，政府決定發行一種「貞祐通寶」來替代貞祐寶券，兩者的兌換比是1：1000，將鈔票貶值1000倍。

為了保證貨幣價格，政府規定4貫貞祐通寶與一兩銀子等值。但很快就因發行量過大，使得貞祐通寶也出現大幅度貶值，導致一兩銀子變成可以兌換800貫紙幣。再過4年（興定5年，西元1221年），政府再次發行新紙幣，稱為「興定寶泉」，與貞祐通寶的兌換比是1：400，規定每一兩銀子值2貫的興定寶泉。

隨後，興定寶泉又出現大貶值，政府只好再等兩年後（元光2年，西元1223年）再次發行「元光重寶」和「元光珍貨」。到天興2年（西元1233年）又發行「天興寶會」，此時距離滅亡已經咫尺之遙。到了金朝末年，由於財政失控、紙幣快速貶值、通膨嚴重，更無力抵抗社會和軍事危機。

之後的元朝、明朝也都有過惡性通膨，這個傳統一直持續到現在。縱觀中國紙幣發展史，可謂是「紙幣猛於虎」也。只要政府壟斷發行紙幣的權力，不管人民如何防範都沒有辦法制止。當財政收支出現不平衡時，只要開啟印鈔機就可以解決問題，這種誘惑誰也無法抵擋。隨著20世紀各國都進入紙幣時代，原本屬於中國專利的通膨現象，也蔓延至全球。這時回到源頭去看一看，便會了解紙幣的緣由和發展，更有助於掌握未來世界的走向。

《龍椅背後的財政祕辛》（圖／大是文化提供）

★本圖、文經大是文化授權，摘自《龍椅背後的財政祕辛》一書

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關鍵字：財政,財務,金融,出版,大是文化,通貨膨脹

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