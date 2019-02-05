親子走春必遊！卡通頻道瘋狂運動會 宛如置身動畫世界

▲「卡通頻道猴塞雷！瘋狂運動會」匯集了卡通頻道七部超高人氣卡通。（圖／時藝多媒體提供）



生活中心／台北報導

你喜歡看卡通嗎？匯集了「探險活寶」、「熊熊遇見你」、「飛天小女警」、「BEN 10」、「阿甘妙世界」、「神劍變變變」、「OK K.O.！英雄讚」等七部超高人氣卡通，在國立臺灣科學教育館展出的「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」，有別於以往靜態展覽，以十項結合動畫場景的主題設施，讓民眾宛如置身在動畫世界裡。

台灣卡通頻道林東豪總經理表示，「這次將頻道定位和大家所重視的運動結合，將正常的運動項目，融入各種出其不意的搞笑元素，就是希望每一位進場的大小粉絲們，都能夠在運動玩樂的同時，體驗到卡通明星所帶動的驚喜和歡笑，說不定將來的奧運金牌得主，就是入場參與的某位粉絲。」

▲▼十項「卡通頻道」主題設施，融入七部卡通場景、故事情節、趣味遊戲等元素。（圖／時藝多媒體提供）

「卡通頻道」室內遊樂場，打造十項「卡通頻道」主題設施，融入七部卡通場景、故事情節、趣味遊戲等元素，從入口處強烈主題色彩與令人目不暇給的大型迷宮開始，帶領粉絲們跟著卡通明星走進充滿驚喜的世界。

粉絲們將以顛覆想像的創意玩法來體驗，不僅有超有趣的「熊熊籃住你」投籃競賽、「打工戰士三振王」棒球九宮格，還有「探險活寶糖果王國」障礙氣墊，主辦單位更精心規劃團體遊戲「泡泡足球隊隊碰」，邀請民眾與親朋好友們穿上特製泡泡足球衣，來場難忘又刺激的足球對決，當然，更不能錯過競速「BEN10瘋狂搖搖車」和無厘頭的高爾夫「一甘進洞」，豐富活潑有趣的展場規劃，就是要讓所有粉絲們盡情玩樂，帶回滿滿的回憶。

▲▼豐富活潑有趣的展場規劃，讓所有粉絲們盡情玩樂。（圖／時藝多媒體提供）

超人氣的「熊熊遇見你」、「探險活寶」和「飛天小女警」主角群們，將以一比一等比例公仔登場，還有大型充氣卡通明星座落在會場之中，大小朋友們可以隨心所欲地拍照打卡。展場內還有來自「卡通頻道動畫工作室」的卡通繪稿區，從動畫師們最初的創意發想，到一筆一畫勾勒出瘋迷全球的卡通角色，民眾可從每張繪稿中一窺卡通頻道明星們誕生歷程。入場還贈送「卡通號碼布」、「卡通加油棒」乙組，卡通迷們千萬別錯過了。

「卡通頻道猴塞雷!瘋狂運動會」活動資訊

活動日期：2018/12/15(六)～2019/3/17(日) （除夕休館）

開放時間：非寒假之平日 09:00-17:00（16:00停止售票入場），

六日/寒假(1/21-2/10)/國定假日09:00-18:00（17:00停止售票入場）

活動地點：國立臺灣科學教育館7樓南側展覽廳

洽詢專線：02-66169368 （週一至週五11:00-17:30）

官方網站：https://bit.ly/2DfYExm

主辦單位：Cartoon Network卡通頻道、時藝多媒體傳播股份有限公司

協辦單位：國立臺灣科學教育館