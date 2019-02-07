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日本最夯「變變變！move生物體驗展」登台　小朋友High翻

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▲日本最夯「變變變！MOVE生物體驗展」登台。（圖／聯合數位文創提供）

▲日本最夯「變變變！MOVE生物體驗展」登台。（圖／聯合數位文創提供）

生活中心／台北報導

春節假期還在煩惱要帶小朋友去哪玩嗎？首度從日本移師海外的「變變變！MOVE生物體驗展」，以多種生物體驗活動，滿足孩子的好奇心，小朋友更能從「模仿」中學習到大自然知識，彷彿走進一本巨大的百科全書裡。

由日本銷量高達300萬冊的「動態圖鑑MOVE」為主題的「變變變！MOVE生物體驗展」，匯集百件生物知識，設計了四大遊戲區、兩大體驗區及生物藝術寫真區， 2017年首度於東京、大阪巡迴展出時吸引30萬人次參與，迅速在日本成為最夯的親子話題。日本《MOVE生物圖鑑》編輯長森定泉表示，大家都習慣「看」動物，但無法「成為」動物，透過這次的展覽，讓大家體驗成為動物的新鮮感受，也鼓勵大家發揮想像力，盡情在生物世界中探索。

▲日本最夯「變變變！MOVE生物體驗展」登台。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼小朋友可以扮演各種昆蟲和動物，從「模仿」中學習到大自然知識。（圖／聯合數位文創提供）

▲日本最夯「變變變！MOVE生物體驗展」登台。（圖／聯合數位文創提供）

展場內豐富精緻的場景，讓大人小孩搶玩各種生物體驗遊戲，寓教於樂，有家長說，「在『神奇叢林』遊戲區，可以跟孩子一起模仿雙冠蜥，感受快速奔跑在水面上的神奇體驗，真的很開心。」

還有幼兒園老師帶小朋友來體驗，認為最受小朋友最喜歡的區域是『生存海洋』遊戲區，「孩子們穿上企鵝裝，滑進鋸齒鯊的血盆大口中，畫面非常可愛，模仿企鵝滑行的過程也很刺激好玩，而每個區域的動線都有不同的生物大型說明版，許多家長也在等候的時間跟孩子一起閱讀觀賞，讓親子在等待時間也能有許多有趣的互動。」

▲日本最夯「變變變！MOVE生物體驗展」登台。（圖／聯合數位文創提供）

▲▼超過10多種變身遊戲及動物特徵體驗，家長可與孩子一起感受全新的學習樂趣。（圖／聯合數位文創提供）

▲日本最夯「變變變！MOVE生物體驗展」登台。（圖／聯合數位文創提供）

即將被鯊魚吞噬的企鵝、獵捕斑馬的獅子、遇到危險會綣曲身體自我防衛的團子蟲、在水上有如輕功般跳耀的雙冠蜥，或是在「體驗區」穿戴上翅膀、水牛角、椰子蟹的螯、象龜的殼，以及大肆的吼叫，變成陸地聲音最大的動物「吼猴」，甚至可以看到草食性與肉食性動物的便便，一系列超過10多種變身遊戲及動物特徵體驗，爸爸媽媽可以與孩子一起感受全新的學習樂趣。

▲日本最夯「變變變！MOVE生物體驗展」登台。（圖／聯合數位文創提供）

展覽在東京、大阪巡迴展出吸引30萬人次參與，在日本成為最夯的親子話題。（圖／聯合數位文創提供）

靜態手稿區也邀請到多位日本知名寫生藝術家參與繪圖，一幅幅栩栩如生的動物寫真，也能讓孩子大開眼界。日本《MOVE生物圖鑑》編輯長森定泉指出，「希望大家透過親身體驗來感受更多大自然的樂趣，變成獅子、在水面奔跑、或是變身成團子蟲，透過這個展覽延伸自己的想像力，就能用遊戲的方式學習大自然知識。」

「變變變！MOVE生物體驗展」活動訊息

展覽日期│2018.12.28-2019.4.7 ※除夕休館
展覽地點│華山文創園區東2A、東2B館（台北市八德路一段1號）。
客服專線│02-8643-3955（平日09:00~18:00），
粉絲專頁│https://www.facebook.com/MOVETaiwan
官方網站│https://uevent.udnfunlife.com/MOVETaiwan2018/
售票資訊│udn售票網https://goo.gl/27ni8t

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關鍵字：move生物體驗展,展覽,動態圖鑑MOVE,親子展,變身遊戲

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