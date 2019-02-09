快約好姊妹！Pinkholic粉紅閨蜜限定店　夢幻少女心大噴發

▲到三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店，就能1秒拍出IG網美照。（圖／愛貝克思提供）

消費中心／台北報導

農曆春節連假長達９天，除了出國放鬆，國內也有玩樂新選擇，在台北華山展出的《三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店》，整間店都是超夢幻的粉紅色，讓民眾可以輕鬆拍出網美照，不論是和姐妹相揪拍照，或是家長帶小朋友放電，這裡絕對是農曆春節不能錯過的IG打卡聖地。

可愛的Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗，都在展場陪大家歡喜迎新春，場內五大粉嫩拍照場景，像是美樂蒂的粉紅泡泡浴池、夢幻雙人鞦韆等各種萌系拍照點，進到這裡人人都能一秒變網美，而且免門票就能入場。

▲整間店都是以超夢幻的粉紅色為主題。▼年節期間還推出卡哇伊的限定商品（圖／愛貝克思提供）

不僅如此，還有讓女孩們都無法抗拒的粉紅吧快餐車，可愛的造型大頭甜包子、甜而不膩的繽紛馬卡龍，還有夢幻度爆表的三色歐蕾，新春期間更推出「雙人圓滿套餐」，甜甜圈＋飲品組合，讓民眾吃甜甜過好年。

除了好拍、好玩、好吃的都在這，還有多樣限定新品上市，限量22吋的Hello Kitty玩偶，優惠價只要980元，各式可愛小髮飾、可愛的潮流服飾單品，包括了大學Ｔ、帽T、漁夫帽等，都是年節送禮的好選擇。在年節期間還有筆記本、紅包袋等文具，用銅板價就能入手，歡迎大家一起前來挖寶。

▲展場裡有超多三麗鷗卡通人物Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗的夢幻商品（圖／愛貝克思提供）

凡於1月30日至2月19日間，在《Pinkholic粉紅閨蜜期間限定店》單筆發票消費滿1000元，即有機會把Hello Kitty x Arnold Palmer聯名包款背回家，更多活動詳情請見Facebook粉絲專頁：https://www.facebook.com/sanriopinkholic/。

《三麗鷗粉紅閨蜜期間限定店》活動資訊

活動時間：2018年12月24日~2019年4月7日(除夕休館一日)

營業時段： 11:00~19:00

活動地點：華山1914文創園區 – 中7B館

客服專線：02-8771-7318#118

