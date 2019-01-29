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當「皮克斯動畫導演」徒弟　龍華科大送學生赴美提升實作力

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▲▼龍華科大學生赴美研習。（圖／龍華科大學提供）

▲龍華科大黃芊雯及張廷睿參訪皮克斯動畫公司。（圖／龍華科大學提供）

記者崔至雲／台北報導

為提升國內3D動畫設計實作能力，培育多媒體產業人才，去年九月，龍華科技大學二度邀請國際知名皮克斯動畫導演Michal Makarewicz來台授課並簽訂產學合作，同時選出兩位優秀學子，寒假期間遠赴美國舊金山進行海外研習，汲取3D動畫最新專業知識與實務經驗，期能與國際教學接軌，促進國際動畫的專業交流。

龍華科大數位內容多媒體技術研發中心執行長周明韻表示，為讓學生們深入了解國際動畫大師是如何製作享譽全球的動畫，學校今年遴選出遊戲系黃芊雯、PBL影視專班張廷睿兩位同學，遠赴美國舊金山加州動畫製作公司等地進行海外研習，藉以增進學子對於遊戲動畫相關產業的最新資訊與實務經驗，讓所學與業界零距離。

▲▼龍華科大學生赴美研習。（圖／龍華科大學提供）

▲黃芊雯及張廷睿，與皮克斯動畫大師Michal Makarewicz合影。（圖／龍華科大學提供）

黃芊雯說，這次美國之行，對她而言不僅僅是動畫技術上的交流，更是拓展視野的珍貴機會；一直以來待在台灣，語言侷限了對世界的認識，而能夠認識來自世界各地的人，從交流中了解他們對於動畫的各種看法，以及工作生涯中的寶貴經驗，並分享彼此對動畫的喜愛，很感謝學校提供這樣的機會，讓她看見更豐富的世界。

張廷睿則表示，五日美國行是難得的體驗，增廣了不少知識見聞，更獲得了老師與同學們的寶貴經驗，這都是其在動畫路上的養分，他將利用這些養分灌注在日後的動畫作品中，他也希望學校多多舉辦這樣好的交流，讓龍華學生接觸更多元思想與文化。

▲▼龍華科大學生赴美研習。（圖／龍華科大學提供）

▲黃芊雯及張廷睿學習3D動畫製作等課程。（圖／龍華科大學提供）

為期五天的「皮克斯動畫製作課程」，兩位學生接觸到很多業界的專業人士，他們皆仰慕皮克斯動畫導演Michal Makarewicz的動畫製作手法，特別從世界各地前來研習。Michal大師教授學員一系列動畫製作，其中包括動畫工作流程、角色動畫動作、眼神交流、臉部表情、曲線應用、角色對話、精緻化及複雜的肢體表達等，引領學員深入3D動畫領域。

課程中，黃芊雯及張廷睿也把握機會向大師請益，並與不同國家的學員相互交流。為期五日的課程雖然短暫，但十分充實，學員們認真的筆記要點，並積極提問，而學生積極的態度，更讓Michal留下深刻的印象。

▲▼龍華科大學生赴美研習。（圖／龍華科大學提供）

▲龍華科大遊戲系黃芊雯、PBL影視專班張廷睿，寒假期間赴美研習，提升動畫實作力。（圖／龍華科大學提供）

周明韻指出，數位內容中心目標期望將教學與實務接軌，透過辦理國際研習交流提升學生視野與產學間技術拓展。黃芊雯及張廷睿同學皆修過初階和進階3D動畫課程後，因成績優異獲選赴海外研習，黃芊雯的大四專題是3D動畫，張廷睿同學則是PBL影視製作與行銷專班生，PBL問題導向學習的目標，不只是知識，更強調能力的學習，由老師帶領同學，以實務為核心，培養其主動學習、批判思考和問題解決能力。

龍華科大學子3D動畫的海外實習，此行並非首次，2012年、2015年遊戲系動畫績優學生在周明韻帶領下，就曾到美國動畫協同製作公司、美國舊金山城市學院等地研習，產生極大成效。當時參與研習的同學，許多在畢業後實踐夢想擔任動畫師、美術設計或是特效繪圖設計，在業界持續發光發熱。

龍華科大校長葛自祥指出，該校擴展學生的國際視野不遺餘力，希望協助龍華學子及早立定志向，找到自己的夢想，將「所學」結合業界「所需」，培養好自身的專業實力。

葛校長強調，目前全世界遊戲設計及動畫製作人才需求正夯，龍華科大是國內少數擁有完整師資與設備教授iOS遊戲程式設計、3D動畫製作能力的技職院校。因應產業發展趨勢，該校除設立數位內容多媒體技術研發中心，與業界進行密切合作及產學資源共享外，更斥資千萬打造Mac多媒體實驗室，配置80部iMac最新軟硬體設備，結合專業師資，培育多媒體產業人才，同時持續推動海外實習，確保龍華學子所學與業界零隔閡，達成學用合一的目標。
 

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關鍵字：皮克斯,動畫,導演,動畫,龍華科大,實作力

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