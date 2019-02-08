「安迪‧沃荷特展」睽違十年再度襲台　超過百件作品亮相！

▲「安迪‧沃荷特展」睽違十年再度來台展出。（圖／時藝多媒體提供）

生活中心／台北報導

普普藝術大師安迪·沃荷活潑大膽的作品風格，相信讓許多人都印象深刻，你也想要親眼一睹大師的真跡風采嗎？不妨走一趟中正紀念堂「安迪‧沃荷-普普狂想特展」，匯集了從1957年到1986年超過百餘件的安迪·沃荷精選作品，讓民眾大飽眼福。

睽違十年再度來台，這一次展覽囊括安迪·沃荷最豐富完整的經典作品，能了解安迪·沃荷完整繪畫生涯。展場內共規劃成四大展區：包含藝術家肖像、名人肖像、雜誌與音樂專輯封面設計和絹版印刷與其他技法，每一展區都能讓你從中品味各項沃荷式經典，還能認識不一樣的安迪‧沃荷。

▲「安迪‧沃荷特展」作品。（圖／時藝多媒體提供）© 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

在名人肖像展區，可以看到知名經典作品〈瑪麗蓮‧夢露〉。安迪‧沃荷以鮮豔的色彩突顯五官特徵，耀眼金髮、緋紅翹唇和碧綠眼影，藉由浮誇華麗的色調暗喻好萊塢的奢華。他以瑪麗蓮‧夢露的照片，創作了許多普普藝術作品，不用素描或繪畫的方式畫下瑪麗蓮‧夢露的臉，而選擇使用絹印版畫技法以及重複再置的形式呈現。

安迪‧沃荷創作的肖像畫，徹底翻轉了傳統認為肖像只是用來捕捉對象的本質，只為展現一種公眾的身分這樣的想法，他用鮮明、對比的色調創作，給予觀者前所未有的視覺震撼。

▲安迪‧沃荷知名經典作品〈瑪麗蓮‧夢露〉。（圖／時藝多媒體提供）



在日前的開幕記者會中， 123 ART總裁塞吉歐・梵東尼（Sergio Fintoni）表示，「這次來台展出的作品不同於其他現有收藏，有許多特別之處，透過作品我們得以採取另一種觀點，認識這位20世紀的天才藝術家，像是我們還可以從〈拉斐爾的希斯汀聖母像〉看到文藝復興對於安迪‧沃荷的影響。」

不同於藝術家不問世俗、不理浮塵的調調，安迪‧沃荷認為當藝術與金錢產生連結，就應該要更努力的把藝術商業化，讓藝術不再高高在上，並使觀眾更直接地理解他的創作精神。安迪‧沃荷曾說過：「好的藝術就是會賺大錢的藝術」，沃荷一生創作不僅發揮普普藝術的複製精神，更將藝術品變成印鈔機，也讓他的名字「Andy Warhol」成為名人商標與藝術家爭相模仿學習或汲取靈感的對象。

▲123 ART總裁塞吉歐・梵東尼（Sergio Fintoni）。▼「安迪‧沃荷-普普狂想特展」在中正紀念堂展出。（圖／時藝多媒體提供）

「安迪‧沃荷-普普狂想特展」特展自108年1月9日至108年4月14日於國立中正紀念堂第2、3展廳展出，歡迎喜愛普普藝術的觀眾朋友千萬不要錯過。展覽相關資訊請洽詢專線(02)6616-9938，展覽相關資訊請至「安迪‧沃荷-普普狂想特展」Facebook粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/2019ANDYWARHOL/



