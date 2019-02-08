　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「安迪‧沃荷特展」睽違十年再度襲台　超過百件作品亮相！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲「安迪沃荷特展」睽違十年再度襲台。（圖／時藝多媒體提供）

「安迪‧沃荷特展」睽違十年再度來台展出。（圖／時藝多媒體提供）

生活中心／台北報導

普普藝術大師安迪·沃荷活潑大膽的作品風格，相信讓許多人都印象深刻，你也想要親眼一睹大師的真跡風采嗎？不妨走一趟中正紀念堂「安迪‧沃荷-普普狂想特展」，匯集了從1957年到1986年超過百餘件的安迪·沃荷精選作品，讓民眾大飽眼福。

睽違十年再度來台，這一次展覽囊括安迪·沃荷最豐富完整的經典作品，能了解安迪·沃荷完整繪畫生涯。展場內共規劃成四大展區：包含藝術家肖像、名人肖像、雜誌與音樂專輯封面設計和絹版印刷與其他技法，每一展區都能讓你從中品味各項沃荷式經典，還能認識不一樣的安迪‧沃荷。

▲「安迪沃荷特展」睽違十年再度襲台。（圖／時藝多媒體提供） ▲「安迪沃荷特展」睽違十年再度襲台。（圖／時藝多媒體提供）

▲「安迪‧沃荷特展」作品。（圖／時藝多媒體提供）© 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

在名人肖像展區，可以看到知名經典作品〈瑪麗蓮‧夢露〉。安迪‧沃荷以鮮豔的色彩突顯五官特徵，耀眼金髮、緋紅翹唇和碧綠眼影，藉由浮誇華麗的色調暗喻好萊塢的奢華。他以瑪麗蓮‧夢露的照片，創作了許多普普藝術作品，不用素描或繪畫的方式畫下瑪麗蓮‧夢露的臉，而選擇使用絹印版畫技法以及重複再置的形式呈現。

安迪‧沃荷創作的肖像畫，徹底翻轉了傳統認為肖像只是用來捕捉對象的本質，只為展現一種公眾的身分這樣的想法，他用鮮明、對比的色調創作，給予觀者前所未有的視覺震撼。

▲「安迪沃荷特展」睽違十年再度襲台。（圖／時藝多媒體提供）

安迪‧沃荷知名經典作品〈瑪麗蓮‧夢露〉。（圖／時藝多媒體提供）

在日前的開幕記者會中， 123 ART總裁塞吉歐・梵東尼（Sergio Fintoni）表示，「這次來台展出的作品不同於其他現有收藏，有許多特別之處，透過作品我們得以採取另一種觀點，認識這位20世紀的天才藝術家，像是我們還可以從〈拉斐爾的希斯汀聖母像〉看到文藝復興對於安迪‧沃荷的影響。」

不同於藝術家不問世俗、不理浮塵的調調，安迪‧沃荷認為當藝術與金錢產生連結，就應該要更努力的把藝術商業化，讓藝術不再高高在上，並使觀眾更直接地理解他的創作精神。安迪‧沃荷曾說過：「好的藝術就是會賺大錢的藝術」，沃荷一生創作不僅發揮普普藝術的複製精神，更將藝術品變成印鈔機，也讓他的名字「Andy Warhol」成為名人商標與藝術家爭相模仿學習或汲取靈感的對象。

▲「安迪沃荷特展」睽違十年再度襲台。（圖／時藝多媒體提供）

▲123 ART總裁塞吉歐・梵東尼（Sergio Fintoni）。▼「安迪‧沃荷-普普狂想特展」在中正紀念堂展出。（圖／時藝多媒體提供）

▲「安迪沃荷特展」睽違十年再度襲台。（圖／時藝多媒體提供）

「安迪‧沃荷-普普狂想特展」特展自108年1月9日至108年4月14日於國立中正紀念堂第2、3展廳展出，歡迎喜愛普普藝術的觀眾朋友千萬不要錯過。展覽相關資訊請洽詢專線(02)6616-9938，展覽相關資訊請至「安迪‧沃荷-普普狂想特展」Facebook粉絲專頁查詢：https://www.facebook.com/2019ANDYWARHOL/


 

ET快訊
專訪／孫生爆慘背景「被全班公幹」…親眼看媽上警車：好心痛
華航工會爆「最硬斗董座」自肥　707字聲明：別讓地勤受怒罵

關鍵字：安迪沃荷,普普藝術,瑪麗蓮夢露,藝術,文藝復興,好萊塢,絹版印刷

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

插畫家李桃／冷泉加熱變溫泉　拖鞋降溫就變涼鞋

快訊／余天重出江湖　確定代表民進黨參加三重立委補選

年假別偷懶！培養藝術氣質快到Pocky展 拍網美照一圓畫家夢

日本最夯「變變變！move生物體驗展」登台　小朋友High翻

華航取消18班機總覽！機師無限期罷工　「美日港菲」癱瘓

更新／初四連假北上最高峰　國5塞了！龜速30公里

北部白天氣溫比昨天大降10度　東半部及大台北有短暫雨

嘉義北漂族「刮中300萬」嗨了！　他曝：老闆二女兒出生捎來好運

店員好心請熱茶！萬華男路過加碼買刮刮樂　1小時後急返店道謝：中100萬！

比早餐店奶茶有效！他曝「逛賣場治便祕」暢通神招　網試驗驚：屎在滾

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

華航取消18班機總覽！機師無限期罷工　「美日港菲」癱瘓

更新／初四連假北上最高峰　國5塞了！龜速30公里

北部白天氣溫比昨天大降10度　東半部及大台北有短暫雨

嘉義北漂族「刮中300萬」嗨了！　他曝：老闆二女兒出生捎來好運

店員好心請熱茶！萬華男路過加碼買刮刮樂　1小時後急返店道謝：中100萬！

比早餐店奶茶有效！他曝「逛賣場治便祕」暢通神招　網試驗驚：屎在滾

直接噴1萬2！淚揭4件「開車母湯做的事」　等紅燈回賴準備收大罰單

快訊／才剛執勤完就趕來！華航機師挺罷工突倒地...「我剛睡著」

「安迪‧沃荷特展」睽違十年再度襲台　超過百件作品亮相！

追求快樂反而摧毀你的快樂！　研究：時間永遠嫌少、忘了珍惜

華航取消18班機總覽！機師無限期罷工　「美日港菲」癱瘓

獨／應徵主管變小弟？　101外商保養品公司蓄意解僱

川普：3月1日貿易談判期限前「不會見習近平」

更新／初四連假北上最高峰　國5塞了！龜速30公里

苦苓／春節期間，我們都不會作的六個噩夢

《飛龍在天》3帥3美變怎樣？　3人《金家》合體..她開外掛嫁給幸福

北部白天氣溫比昨天大降10度　東半部及大台北有短暫雨

詹皇用衛少換西蒙斯　字母哥：你會把韋德放進交易中？

隋棠帶Max、Lucy放年假被拍！　親民舉動「現身華山草原」網讚爆

交易結束博爾仍留隊　球爸開嗆詹皇沒球哥無法奪冠

憨柴跳土堆...撞網「裝沒事」 媽目睹悲劇傻笑：養到二哈

生活熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！..

快訊／華航機師宣布2/8早上6..

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險..

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

機師罷工！華航宣布：美日港菲2..

初四接財神這樣做　財運旺整年！

《2019星座X生肖X血型》運..

小港機場3班次取消　旅客：我知..

年味越來越淡　網：物質豐富長輩..

有房有車！185男相親交往最多..

紅衣女鬼牽姻緣！退伍男消瘦像被..

餵奶到一半！外婆當眾掀她哺乳巾

華航罷工驚見「22歲鮮肉天團」..

機師罷工旅客怎麼辦？華航公布1..

更多熱門

相關新聞

科技廠走藝術風　林百里讓廣達大廳像畫廊

「我的財富我都不很清楚，但我有多少張畫，聽過什麼音樂、戲劇，都變成我個人『美的存款』。我美的存款很多﹗」這是廣達董事長林百里曾的座右銘。廣達今年邁入31周年，日前尾牙以「廣達30+」為主題，但林百里雖然是科技人，但他對藝術的熱衷卻從未停歇。

理科太太談教育　「一句話」超感動

台灣工藝之巔展　蘇揆：台灣之美

與植物飛揚的精靈—李盈慧

這對夫妻破解彩券規則10年賺8億

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

機師罷工！華航宣布：美日港菲26班機全取消

初四接財神這樣做　財運旺整年！

超市「冷藏奶茶年度霸主」出爐！

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

《2019星座X生肖X血型》運勢排行

小港機場3班次取消　旅客：我知道怪你沒用啦

年味越來越淡　網：物質豐富長輩凋零

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面