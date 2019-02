「安迪‧沃荷特展」睽違十年再度襲台　超過百件作品亮相！

▲「安迪‧沃荷特展」睽違十年再度來台展出。(圖/時藝多媒體提供)

生活中心/台北報導

普普藝術大師安迪·沃荷活潑大膽的作品風格,相信讓許多人都印象深刻,你也想要親眼一睹大師的真跡風采嗎?不妨走一趟中正紀念堂「安迪‧沃荷-普普狂想特展」,匯集了從1957年到1986年超過百餘件的安迪·沃荷精選作品,讓民眾大飽眼福。

睽違十年再度來台,這一次展覽囊括安迪·沃荷最豐富完整的經典作品,能了解安迪·沃荷完整繪畫生涯。展場內共規劃成四大展區:包含藝術家肖像、名人肖像、雜誌與音樂專輯封面設計和絹版印刷與其他技法,每一展區都能讓你從中品味各項沃荷式經典,還能認識不一樣的安迪‧沃荷。

▲「安迪‧沃荷特展」作品。(圖/時藝多媒體提供)© 2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York

在名人肖像展區,可以看到知名經典作品〈瑪麗蓮‧夢露〉。安迪‧沃荷以鮮豔的色彩突顯五官特徵,耀眼金髮、緋紅翹唇和碧綠眼影,藉由浮誇華麗的色調暗喻好萊塢的奢華。他以瑪麗蓮‧夢露的照片,創作了許多普普藝術作品,不用素描或繪畫的方式畫下瑪麗蓮‧夢露的臉,而選擇使用絹印版畫技法以及重複再置的形式呈現。

安迪‧沃荷創作的肖像畫,徹底翻轉了傳統認為肖像只是用來捕捉對象的本質,只為展現一種公眾的身分這樣的想法,他用鮮明、對比的色調創作,給予觀者前所未有的視覺震撼。

▲安迪‧沃荷知名經典作品〈瑪麗蓮‧夢露〉。(圖/時藝多媒體提供)



在日前的開幕記者會中, 123 ART總裁塞吉歐・梵東尼(Sergio Fintoni)表示,「這次來台展出的作品不同於其他現有收藏,有許多特別之處,透過作品我們得以採取另一種觀點,認識這位20世紀的天才藝術家,像是我們還可以從〈拉斐爾的希斯汀聖母像〉看到文藝復興對於安迪‧沃荷的影響。」

不同於藝術家不問世俗、不理浮塵的調調,安迪‧沃荷認為當藝術與金錢產生連結,就應該要更努力的把藝術商業化,讓藝術不再高高在上,並使觀眾更直接地理解他的創作精神。安迪‧沃荷曾說過:「好的藝術就是會賺大錢的藝術」,沃荷一生創作不僅發揮普普藝術的複製精神,更將藝術品變成印鈔機,也讓他的名字「Andy Warhol」成為名人商標與藝術家爭相模仿學習或汲取靈感的對象。

▲123 ART總裁塞吉歐・梵東尼(Sergio Fintoni)。▼「安迪‧沃荷-普普狂想特展」在中正紀念堂展出。(圖/時藝多媒體提供)

「安迪‧沃荷-普普狂想特展」特展自108年1月9日至108年4月14日於國立中正紀念堂第2、3展廳展出,歡迎喜愛普普藝術的觀眾朋友千萬不要錯過。展覽相關資訊請洽詢專線(02)6616-9938,展覽相關資訊請至「安迪‧沃荷-普普狂想特展」Facebook粉絲專頁查詢:https://www.facebook.com/2019ANDYWARHOL/