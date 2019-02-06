年假別偷懶！培養藝術氣質快到Pocky展 拍網美照一圓畫家夢

▲【玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art】在台北松山文創園區展出。（圖／玩美攝影棚 x Pocky展提供）

生活中心／台北報導

春節九天連假別窩在家追劇打怪了，不妨到超可愛的【玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art】展走走，不僅能培養藝術氣質，還能變身藝術家，跟著專業老師畫油畫，創作自己最得意的藝術作品。

展覽邀請到10位插畫、油畫、紙藝、塗鴉與氣球多元領域藝術家，跨界打造豐富趣味的Pocky創意裝置展，並藝術巧妙的與生活融合，多達50個百變奇幻的Pocky拍照空間，讓民眾1秒變網美，隨手就能拍出IG打卡人氣照。

▲展場內豐富有趣的裝置藝術讓你1秒變網美。（圖／玩美攝影棚 x Pocky展提供）

其中包含濃厚時尚韻味的「LI CHIA MAN」，在展區設置了後台梳妝鏡、更衣室還有著復古的麥克風的明星舞台；暖心圖文插畫家「小簡」以充滿正能量的純粹線條及文字互動設計，觀眾可以讓繁忙的生活喘口氣。

▲▼拍出最可愛最酷炫的網美照，輕鬆成為IG打卡焦點。（圖／玩美攝影棚 x Pocky展提供）

另一區牆上掛著與Pocky結合的藝術創作，包含插畫家「王子麵」充滿童話想像的畫作，還有西班牙當代藝術家「Jesuso」，運用不同媒材結合日常小物的療癒幻想插畫，以及展示收藏家「YANNING」不私藏的各式經典Pocky盒，讓民眾沈浸在幸福的空間氛圍中。

▲展覽規劃油畫課程，讓民眾一圓畫家夢。▲許多家長也帶著小朋友到現場拍照玩樂（圖／玩美攝影棚 x Pocky展提供）

不僅如此，展場內還設計了微風徐徐的電動風車、互動小船，以及由紙藝家Helen打造的藍白球池，讓大人小孩都為之瘋狂。塗鴉藝術家Ahdiaone 阿迪啊萬，透過現場噴漆將城市街頭帶進展場，粗獷街頭畫風卻帶著很細膩的層次，民眾彷彿置身紐約街頭。而Balloonman團隊吸睛度破表的黃色空間，氣球從牆面綿延至地面，徜徉在泡泡雲和放大版Pocky之中，讓參觀民眾都忍不住挪出手機記憶體，捕捉每一刻的笑容。

▲【玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art】成為台北新打卡聖地。（圖／玩美攝影棚 x Pocky展提供）



想要嘗試藝術創作的民眾，還可以報名參加週末的油畫課程，由Painting Stage精心繪製的油畫空間，每個角落都有畫作和道具，不會畫畫的人也可以跟著老師的教學，發揮創造力一圓畫家夢。課程資訊會公布在【玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art】粉絲團中，千萬別錯過囉！

【玩美攝影棚Studio X Pocky Deco Art】展覽資訊

展覽時間：2019/01/12 (六) ~ 2019/03/24 (日)

展覽地點：松山文創園區北向製菸工廠一樓

開放時間：10:00-18:00 (17:30停止售票及入場，除夕休展)

購票方式：現場購票，或ibon/全家/udn售票網/KKTIX購票

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