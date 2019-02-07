蔥油餅老闆暖助弱勢5年！　加碼「愛心早餐」：餓了就來吃

▲蔥油餅攤不僅飄出濃濃蔥香，更飄出滿滿的溫暖。（圖／李致穎提供）

記者胡順惠／採訪報導

「餓了就來我店裡吃，不要覺得膩就好！」蔥油餅老闆李致穎看到許多虐童新聞相當不捨，5年多前就開始在網路發起「愛心接力」，只要有人通報需要幫忙，他就一家一戶送免費蔥油餅，一個家庭送3至5個，現在更許下霸氣承諾，希望弱勢孩童可以直接來店裡拿，提供更即時的幫助。

位於基隆市東信路的「台灣頭手工蔥油餅」，每天早上不僅飄出蔥香味，更飄出滿滿的溫暖，每一塊餅皮底下都藏有老闆的愛心。回顧這趟「愛心接力」，李致穎接受《ETtoday新聞雲》採訪時說，有一次有個阿嬤帶小孫子，肚子很餓，一次就給20個，從那一次到現在不定時做愛心蔥油餅。

「你有沒有小孩？」李致穎表示，有小孩的人更能體會，從自己有了孩子之後，每每看到社會案件有孩子被餓死，想到自己兒子肚子餓就很捨不得了，更何況是活活被餓死，不用透過團體幫助，直接幫助能更即時，只要小朋友餓了，就來店裡吃，不要覺得膩就好了，也只有蔥油餅能提供。

▼只要有需要的人都可以直接跟櫃檯說。

蔥油餅使用先煎後烤的方式烹調，滿滿的蔥花被麵團完整包覆，表皮煎得金黃酥脆，一口咬下能感受到蔥味充滿口腔，是在地人最喜歡的小點心。李致穎說，加蛋作法與別家不同，是把事先煎好的荷包蛋，夾進剖開的蔥油餅中，這樣不會影響到蔥油餅皮的酥脆，會外酥內軟。

愛心接力從網路延伸到店面，李致穎說成效相當不錯，每天都有弟弟會固定來拿，歡迎各學校老師跟他聯絡，能幫的一定會幫，而生活困難者不用不好意思，直接跟櫃檯說就可以了。李致穎也擔心有些弱勢孩童無法到店，特地捐冷凍的蔥油餅給偏鄉孤兒院，請廚房阿姨幫忙煎熟，份量大概是抓1人2塊。

▼把事先煎好的荷包蛋，夾進剖開的蔥油餅中，才不會影響口感。

台灣頭手工蔥油餅

電話：0989958700

地址：基隆市東信路256號

營業時間：星期一至六，上午6:00至上午9:00