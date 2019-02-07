懷孕6周心痛流產　她就醫卻診斷罹癌已5年：奇蹟救了我

▲女子流產後進行檢查，發現自己患有癌症。圖為示意圖，非新聞當事人。（圖／CFP）



國際中心／綜合報導

澳洲墨爾本38歲女子納塔利亞（Natalia De Masi）想起她首次懷孕時，6周後就流產，對此她相當心痛。然而，經過一系列檢查後，她意外診斷出患有較少見的癌症，且這個疾病長達5年都沒被發現，如果她當時沒有因為失去孩子而去醫院，如今很可能已喪命。

《每日郵報》報導，納塔利亞2010年第一次有孕在身，不幸的是，6周後她意外流產，「這顯然是悲傷的時刻，那是我首次懷孕，非常震驚。」隨後，她接受相關檢查，卻發現自己患有消化系統的神經內分泌腫瘤起碼已5年，她根本沒有時間悲傷，癌症讓她的世界都變調了。

納塔利亞說，發現癌症時，醫師估計她體內的腫瘤已存在5年，她難以置信，「沒有任何症狀，我根本沒感覺不舒服。」雖然流產讓她心痛，但也藉機得知自己的病情，她形容這場「奇蹟」救了她的命，否則癌細胞可能會繼續擴散下去。

所幸，醫師當時說明納塔利亞的病情處於穩定狀態。過去幾年內，納塔利亞也積極定期接受檢查，評估腫瘤的狀況，都沒有顯著增長，但她也惶惶不安，深怕有一天情況突然惡化。

直到2018年12月，納塔利亞獲得一種新的治療方案，這種藥物能用於延緩她體內腫瘤的成長，比較可以放下心中的大石頭。她說，儘管年輕時很難成功懷孕，如今也育有2名兒子，肚子裡還有一個寶寶，對她來說，家庭就等於全世界，「我非常感謝有家人的支持，為了他們，我願意做任何事情。」