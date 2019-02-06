陸醫保將納入17種抗癌藥　國家醫保局：患者負擔下降75%

▲藥品示意圖。（圖／達志）

大陸中心／綜合報導

大陸國家醫保局宣布，依照《國家醫療保障局關於將17種抗癌藥納入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類範圍的通知》規定，截至2018年12月31日，已與全國醫療機構、藥品商採購17種抗癌藥物，採購總金額達到5.62億元人民幣（約22億元新台幣），且醫保報銷後，已幫助降低患者負擔超過75%。

綜合陸媒報導，國家醫保局指出，《國家醫療保障局關於將17種抗癌藥納入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類範圍的通知》印發後，各相關部門加緊落實，已採購17種抗癌藥物，納入醫保體系。

截至2018年12月31日，新納入的一批抗癌藥物，採購總量約為184萬粒（片/支），採購總金額5.62億元（人民幣，下同），與談判前價格相比節省採購費用9.18億元，累計報銷人次4.46萬人次，報銷金額2.56億元，醫保報銷後費用負擔降低超過75%。

除了2018年新上市的4種藥品（阿扎胞苷、安羅替尼、塞瑞替尼、伊沙佐米）無對比數據之外，其餘13種藥品採購量約為156萬（粒/片/支），比2017年同時段（61萬粒/片/支）增加155.4%。也就是說，全國用藥量是去年同期的2.5倍，有大量患者得到幫助。

從各省市上報數據來看，政策落地後，報銷人次和金額普遍增加，但呈現不平衡的態勢。報銷人次和金額最多的5個省市為浙江、廣東、上海、北京、江蘇，其中浙江省報銷患者達到6700多人，金額超過3770萬。