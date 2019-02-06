　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸醫保將納入17種抗癌藥　國家醫保局：患者負擔下降75%

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

藥。（圖／達志／示意圖）

▲藥品示意圖。（圖／達志）

大陸中心／綜合報導

大陸國家醫保局宣布，依照《國家醫療保障局關於將17種抗癌藥納入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類範圍的通知》規定，截至2018年12月31日，已與全國醫療機構、藥品商採購17種抗癌藥物，採購總金額達到5.62億元人民幣（約22億元新台幣），且醫保報銷後，已幫助降低患者負擔超過75%。

綜合陸媒報導，國家醫保局指出，《國家醫療保障局關於將17種抗癌藥納入國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄乙類範圍的通知》印發後，各相關部門加緊落實，已採購17種抗癌藥物，納入醫保體系。

截至2018年12月31日，新納入的一批抗癌藥物，採購總量約為184萬粒（片/支），採購總金額5.62億元（人民幣，下同），與談判前價格相比節省採購費用9.18億元，累計報銷人次4.46萬人次，報銷金額2.56億元，醫保報銷後費用負擔降低超過75%。

除了2018年新上市的4種藥品（阿扎胞苷、安羅替尼、塞瑞替尼、伊沙佐米）無對比數據之外，其餘13種藥品採購量約為156萬（粒/片/支），比2017年同時段（61萬粒/片/支）增加155.4%。也就是說，全國用藥量是去年同期的2.5倍，有大量患者得到幫助。

從各省市上報數據來看，政策落地後，報銷人次和金額普遍增加，但呈現不平衡的態勢。報銷人次和金額最多的5個省市為浙江、廣東、上海、北京、江蘇，其中浙江省報銷患者達到6700多人，金額超過3770萬。

ET快訊
Gail曬「學霸成績」！往返奔波3個月照樣考高分
68歲郭台銘豬年報喜！曾馨瑩懷「第四胎」
快訊／6少年鶯歌河堤戲水　1人溺水無呼吸心跳

關鍵字：醫保,國家醫保局,癌症,抗癌,抗癌藥

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《唐伯虎點秋香》等過年都在看的6部周星馳電影　並非都賀歲片

陸醫保將納入17種抗癌藥　國家醫保局：患者負擔下降75%

腦癱媽為5歲女做糖「沒錢拿去賣」　娃淚：妳會變星星嗎？

新興醫藥爆「注射劑含愛滋抗體」　檢驗環節從「這」開始脫鉤

撫寧段長城城磚被盜「60公尺牆全毀」　警發「19萬懸賞」求線索

陸學者實現室溫下固態可編程的量子處理器

謝謝華農兄弟！廣西農民養竹鼠　靠「網紅事業」脫貧

腳扭到！暖男花5000「帶母雞看病照X光」：把牠當朋友了

2019廈門工博會4月登場　聚焦兩岸智慧製造合作

過年行竊挑「幸運房間」106號　一打開門...4名員警瞪著他

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香　「剩一步摔倒」趴地讓給六連霸主！

新竹氣爆人孔蓋炸裂畫面曝光　2X2公尺坑洞...1騎士摔飛

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

淡水天元宮三色櫻滿開　春節最美賞櫻地！粉色天空超夢幻

《唐伯虎點秋香》等過年都在看的6部周星馳電影　並非都賀歲片

陸醫保將納入17種抗癌藥　國家醫保局：患者負擔下降75%

腦癱媽為5歲女做糖「沒錢拿去賣」　娃淚：妳會變星星嗎？

新興醫藥爆「注射劑含愛滋抗體」　檢驗環節從「這」開始脫鉤

撫寧段長城城磚被盜「60公尺牆全毀」　警發「19萬懸賞」求線索

陸學者實現室溫下固態可編程的量子處理器

謝謝華農兄弟！廣西農民養竹鼠　靠「網紅事業」脫貧

腳扭到！暖男花5000「帶母雞看病照X光」：把牠當朋友了

2019廈門工博會4月登場　聚焦兩岸智慧製造合作

過年行竊挑「幸運房間」106號　一打開門...4名員警瞪著他

中職／了解球員特質、傷勢　陳柏穎為富邦設專屬菜單

獨／殺貓丟垃圾桶稱環境維護　苛扣教師鐘點費中途學校問題多

超紅卡通豬！幼兒巨星佩佩豬　八年級回憶「飛天少女豬」

美軍導彈巡洋艦和貨船「佛州外海相撞」！　船身、甲板損傷

火控雷達照射惹怒日本　防衛省宣布取消出雲號停靠釜山

美洲獅從後方攻擊！　慢跑男「徒手掐死牠」負傷開車就醫

8樣「奪命物品」千萬別放車內　香水長期放車上＝慢性中毒　

中職／力學與觀察力！陳柏穎、朱偉銘讓富邦練得更強

花東縱谷走春去！療癒「油菜花海」花期倒數　投票換小禮

狂開印鈔解決物價崩潰　宋、金、元、明都有過惡性通膨

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

大陸熱門新聞

他大年初一為2.7萬紅包輕生

兩岸春節　陸異地夫妻輪班回娘家

11.73億人收看　央視春晚破..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

講桌上活春宮！教授站著撞擊學生

陸駐加使節　盼中加關係回正軌

學生撞壞BMW　道歉留1400..

13歲目睹媽被打死　除夕殺光仇..

女友私生活亂長菜花　電競選手嚇..

安倍中文拜年　陸媒：傳遞3訊號

陸藥品驗出愛滋抗體

金廈對放煙火！「錦冠瀑」對上「..

暖男花5000帶「母雞看病照X..

過年行竊一打開門　4員警瞪著他

更多熱門

相關新聞

大腸癌發生率連2年下降　專家揭關鍵原因！

台灣每年約1萬5千人罹患大腸癌，一直位居十大癌症之首。國健署自民國99年全面推動「大腸癌篩檢」，早期發現癌前病變、早期治療，標準化發生率也從103年起已連續兩年下降，比較105年和104年的數據，男性每10萬人減少2.8人，女性則減少0.8人。國健署強調，若願意定期接受大腸癌篩檢，可以降低癌症發生率及死亡率。

專家曝7種癌症「都是吃出來的」！

她4歲時罹癌　背上傷疤被嫌可怕

睪丸癌上身超靜默！醫：2邊不對稱很危險

過半貓狗都太胖！「肥胖兇手」曝光

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

「姊夫」輸送帶繞場　旅客全笑翻

被醫生宣告不治，醒來勇敢做夢－李千那

舒子晨遭「製作單位徹底封殺」！

初二要伺候大姑一家！老公：我們出國

女詭病纏身淚崩　求醫10年找到病因

湊出來的救護車　網友全被逼出淚

酒駕性侵鞭刑連署過！法務部回應

網紅生吞手掌大毒蜘蛛！一入口真的出意外「狂吐血水」

新春第一炮　1500隻雞被嚇死

公婆超變態霸凌逼生男！媳忍3年爆發

港媳來台過年焦慮崩潰！老公霸氣挺「這不是老婆應該做」

館長反擊艾瑪：照你話講你告我？

應采兒「孕肚正面照」拜年！

130年前墓碑浮字跡　他看懂後暖心笑了

在利菁家圍爐！孫生「感動到想哭」：這是我一生追求

更多

最夯影音

更多

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

林志玲睽違8年豋《春晚》　「水上芭蕾」難度破表

太子爺伸腳？雄工生三鳳宮搶頭香「剩一步摔倒」　讓給六連霸主

公婆「超變態霸凌」逼生第三胎　除夕怒嗆親家...媳忍3年大爆發

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面