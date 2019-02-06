《唐伯虎點秋香》等過年都在看的6部周星馳電影　並非都賀歲片

▲周星馳電影《唐伯虎點秋香》中的片段情節。（圖／豆瓣電影，下同）



大陸中心／綜合報導

各大電視台過年時都會重複地播放幾檔舊戲，當中有一大部分都是周星馳所演出的電影，久而久之，大家都會以為這幾檔都是「賀歲片」，但其實這些電影的上映時間都並不在春節期間。

一，《唐伯虎點秋香》

該戲由周星馳、鞏俐、陳百祥、鄭佩佩、劉家輝等人主演，導演為周星馳與李力持，於1993年6月2日自台灣上映，將吟詩作對融入對白中，武功招式、兵器有無限創意，每一句對白都能讓觀眾深深記住。

二，《九品芝麻官》

該戲由周星馳、張敏、吳孟達主演，導演王晶，於1994年3月26日時在台灣上映，上映日期已經遠久於新春年假；包龍星在公堂上鬥嘴、戚秦氏被陷害的冤案等情節，相信各位觀眾都還歷歷在目。

三，《賭聖》

該戲由周星馳、張敏、吳孟達、吳君如、元奎、秦沛、劉鎮偉、盧宛茵等人主演，導演為劉鎮偉及元奎，於1990年9月27日在台灣上映；該片只上映28天就大破香港影史票房紀錄，而過年期間親朋好友也喜歡聚在一起玩玩麻將、撲克牌等遊戲，因此這部戲也常常被誤認為「賀歲片」。

四，《逃學威龍》

該戲由周星馳、張敏、吳孟達主演，導演為陳嘉上，於1991年7月27日在台灣上映，此片又打破周星馳自己主演的《賭聖》票房紀錄，而後引起校園電影的跟拍風潮。

五，《少林足球》

該戲由周星馳、趙薇、吳孟達、謝賢等人主演，導演為周星馳與李力持，於2001年8月25日在台灣上映，本片是第一部在歐洲大規模上映的周星馳電影，至今仍保持著華人電影在義大利的最高票房紀錄；劇中還有一句讓大家朗朗上口的名言，「你快點回火星吧，地球是很危險的」，至今仍不少人一不小心就會冒出這一句話。

六，《食神》

該劇由周星馳、莫文蔚、薛家燕、吳孟達、谷德昭等人主演，導演為周星馳與李力持，於1997年3月22日在台灣上映，本片有許多大家都知道但卻非常難有機會品嘗到的食物，如「黯然銷魂飯」、「爆漿撒尿牛丸」等，其中許多經典台詞如周星馳其他電影一樣，都成為了年輕人聊天搞笑時的必備用語。

另外，當然還有許多不是在春節期間上映，卻常常在春節期間播放的電影，如《功夫》、《凌凌漆大戰金鎗客》等等。