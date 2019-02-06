過年交通打結...「15大塞車好物」超神　網猛讚：嚼3秒立馬清醒

▲塞車必備好物，你車上準備幾個？（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

過年車潮、人潮多，碰到塞車在所難免，既然注定改變不了事實，只好自己找些樂子。這次《ETtoday新聞雲》記者幫民眾整理出「15大塞車好物」，在交通打結時特別好用，其中，最受網友推崇莫過是超涼口香糖，只要嚼3秒立馬醒腦，你也是車上必備好幾包的人嗎？

▲嚼一口超涼口香糖，就可以立馬提神。（圖／記者李佳蓉攝）

1.超涼口香糖

只要嚼上3秒，一陣「涼意」立馬湧上心頭，是駕駛的提神好物，沒有它不行。

2.餅乾糖果

當嘴巴有的動，就不會太無聊，而且零食可以適時補充熱量，提升體力。

3.廣播

不要小看廣播，在塞車時它就是打發時間的好幫手，聽聽音樂和新聞，是最殺時間的選擇。

4.智慧型手機

現代幾乎人手一台的手機，只要有上網功能，就可以在塞車時不至於太無聊。

5.撲克牌

對於後座的人來說，打牌不外乎是消磨時間的好方法，而且玩法百百種，不用擔心沒事做。

▲對後座的人來說，打撲克牌超殺時間。（圖／翻攝自Pixabay）

6.電視劇

越來越多人在追劇，一集看下來就要1小時，特別適合在塞車的時候進行，一口氣補足尚未追完的進度。

7.小說

小說仍是許多人的好夥伴，尤其是塞車的時候，如果訊號不好，有本書在旁邊就很重要，徜徉在書裡的世界不知不覺就會抵達目的地。

8.平板、iPad

對某些人而言，手機螢幕太小，這時候就可以選擇攜帶平板或iPad出門，堵在車陣中就可以拿出來使用。

9.頸枕

長時間開車脖子會很痠，後座的人也很容易落枕，如果有準備頸枕就可以大大緩解以上問題。

10.良好車伴

車上的人很關鍵，如果彼此很熟悉、很熱絡，就可以一直聊天，聊一聊時間也就過去了。

▲營養師證實，喝水的確能幫助醒腦。（圖／翻攝自pixabay）

11.水

許多營養師都推薦想醒腦的人多喝水，它可以刺激腦袋，讓人思緒清晰。

12.提神飲料

如果怕想睡，可以準備幾罐提神飲料，讓自己保持清醒，對於路況才能更加掌握。

13.行動電源

有時候一塞車就是大半天，如果沒有行動電源的話手機、平板等就無法充電，沒電就視同沒用處，務必要準備。

14.行動麥克風

近幾年來很夯的行動麥克風，可以買來唱歌打發車上無聊時光，還可以活絡車內氣氛。

15.塑膠袋

塑膠袋很重要，是以備不時之需的好幫手，像是突然想要上廁所或是不舒服，都一定派得上用場。