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婦肩痛 「連煎蛋都會痛」　竟是旋轉肌袖撕裂作祟

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▲婦肩痛 「連煎蛋都會痛」，原來是旋轉肌袖撕裂作祟。（圖／記者陳玉翻攝）

▲婦人連煎蛋都會痛，原來是旋轉肌袖撕裂作祟。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

記者陳玉／台中報導

65歲蘇婦經營早餐店逾30年，因長期使用手臂、肩膀翻動鍋鏟，近來感到肩膀隱隱作痛，不僅沒力氣拿鍋子，晚上更痛到睡不著，稱「連煎蛋都難」，透過超音波及核磁共振檢查，確診為「旋轉肌袖撕裂」，術後大幅緩解疼痛，醫師建議配合復健3個月，才有機會痊癒。

亞洲大學附屬醫院骨科部主治醫師慕德翰表示，旋轉肌袖主管肩部活動，分別由肩胛下肌、棘上肌、棘下肌和小圓肌所構成，並由一層筋膜覆蓋在肩關節上，以維持肩關節穩定，由於四條肌肉和筋膜猶如袖子從肩膀延伸，加上肩部旋轉的功能，故稱為旋轉肌袖。

▲婦肩痛 「連煎蛋都會痛」，原來是旋轉肌袖撕裂作祟。（圖／記者陳玉翻攝）

▲婦人核磁共振影像。

慕德翰指出，60歲以上族群，發生旋轉肌袖撕裂的機率近4成，因隨年齡增加造成肌腱血管老化，讓肌腱容易斷裂，常見於長期重覆肩膀動作的人，而年輕人則多為外傷或運動傷害導致。

慕德翰說，此症可透過「微創肩關節鏡旋轉肌袖修補手術」，在肩膀上先打數個0.5公分傷口，之後清除骨刺避免磨損，再修補旋轉肌袖破裂處，利用帶線的錨釘，將肌腱和骨骼縫合，術後組織創傷和傷口小，肌力較快恢復，並縮短住院時間。

慕德翰強調，術後的復健與肌腱癒合時間有直接關係，民眾務必與醫師密切配合，平時應避免突如其來的過渡活動，減少猛烈增加肩膀活動的情性，並調整生活型態，才能有效預防旋轉肌袖撕裂復發。

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關鍵字：台中,旋轉肌袖撕裂

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