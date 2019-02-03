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情傷女攜遺書徘徊4樓「單腳跨欄杆」　跆拳高手警「2秒衝刺」救下

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▲▼ 女子因情傷寫好遺書準備到賣場停車場跳樓尋短，警方跨步衝刺將女子救下。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女子因情傷寫好遺書準備到賣場停車場跳樓尋短，警方跨步衝刺將女子救下。（圖／記者陳以昇翻攝

突發中心 ／ 新北報導

「不要拉我！我要等他來！」新北樹林派出所1月18日晚間9點多接獲報案，1名女子在賣場4樓停車場徘徊疑似要跳樓，警方獲報趕赴現場，發現該名女子已寫好遺書，情緒不穩趴在4樓欄杆旁準備輕生，擁有跆拳道4段的警員張任里見狀，「2秒全力衝刺」跑到女子身旁，一把拉住她，阻止一樁憾事發生。

▲▼ 女子因情傷寫好遺書準備到賣場停車場跳樓尋短，警方跨步衝刺將女子救下。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲女子因情傷寫好遺書準備到賣場停車場跳樓尋短，警方跨步衝刺將女子救下。（圖／記者陳以昇翻攝）

樹林派出所警員張任里和許榮國，當時正在執行巡邏勤務，接獲通報立刻騎車趕往樹新路一處大賣場，警方至大賣場停車場逐層搜尋，此時大賣場已屆打烊時間，不斷播送晚安曲，警方終於在4樓發現該名女子，她蹲在停車場角落欄杆旁不停啜泣，精神狀況極度不穩定。

為避免驚擾女子，警員先行將無線電轉小聲，且緩慢的向前該女靠近，就在女子回神發現警方時「來不及反應的2秒鐘」，警方往前狂奔衝刺拉住女子，「不要！不要抓我！」女子看到警員情緒開始崩潰大哭，突然站起來將腳跨越欄杆準備往下跳，還不斷高喊「不要拉我，我要等他來！」，警員見狀立即伸出雙手將該女抱住拉回，不斷安撫女子情緒「不要，真的不要！」在千鈞一髮之際將該女從鬼門關前救回，此時另名警員和保全也趕到，將該女帶返所後，立即通知119救護協助前往亞東醫院強制就醫，並通知其女兒到醫院探視。

▲▼ 女子因情傷寫好遺書準備到賣場停車場跳樓尋短，警方跨步衝刺將女子救下。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲情傷女子欲尋短，警方跨步衝刺救下，並安撫女子情緒。（圖／記者陳以昇翻攝）

經了解，范女（48歲）因感情糾紛打算輕生，身上也準備已經寫好的遺書，遺書上甚至寫上請勿做任何搶救的醫療行為，可見范女尋短意志強烈，幸虧員警早一步到達現場搶救，阻止憾事發生。救下自殺女子的警員張任里，原來是跆拳道四段的高手，更是世界警消代表隊參賽代表，靠著多年來的訓練練就敏捷的身手，這次可以及時救回寶貴的生命也感到相當欣慰。

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關鍵字：情傷,賣場,停車場,跳樓,尋短,遺書

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