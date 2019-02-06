揪朋友一起省錢+成功減肥！英國正夯「戒酒31天」活動有這10大好處

▲研究發現戒酒1個月可為心靈與生活方面帶來許多好處。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

生活中心／綜合報導

國外現在有不少人已經開始進行「Dry January」（乾淨1月）的戒酒挑戰，雖然名為「1月」，但並非只能在每年1月戒酒，研究指出，戒酒1個月（31天）可帶來10大好處，包括可以感受到成就感、省到錢、改善健康以及體重下降等等。戒酒組織執行官更說，戒酒31天可以讓大家明白，不需要靠酒精也可玩樂、放鬆以及交朋友。

綜合外媒報導，國外網路已經開始發起「乾淨1月」戒酒活動，活動規則是在1個月的時間內都不能碰酒精類飲品。雖然參與者只要戒酒31天，並不需要永遠戒酒，但英國薩塞克斯大學（University of Sussex）的研究指出，該活動對人體有良好的影響，包括可以減少重新喝酒後的頻率與份量，以及每個月酒醉的次數。

報導更指出，研究還發現，戒酒1個月可以為一個人的心靈與生活方面帶來許多好處，有93%的人因此「感受到成就感」；88%的人省到錢；82%藉由該活動重新思考自己與酒精間的關係；80%的人對喝酒更有克制力；71%的人頓悟「取悅自己不需再靠酒精」；70%的人健康改善、71%的人睡眠品質變好；58%的人成功減重；57%的人注意力更集中，還有54%皮膚狀況改善。

▲其實酒本身就是高熱量的飲品。（圖／取自免費圖庫pexels）

研究結果更發現，參加者的喝酒天數從平均每週4.3天下降到3.3天，飲酒量單位也平均從8.6降低至7.1，喝醉頻率更從每月3.4次變成2.1次。

根據英國戒酒組織（Alcohol Change UK）調查顯示，已有420萬名英國人要展開戒酒挑戰。戒酒組織執行官派普博士（Richard Piper）更說，戒酒挑戰其實不一定要在1月份進行，「戒酒31天可以讓我們明白，不需要靠酒精也可以玩樂、放鬆以及交朋友。」