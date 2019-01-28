矽藻土讓您大口深呼吸　每一口都是健康好空氣

文／時尚家居 資料提供∣舒活綠色材料(股)有限公司(03-367-0628) 整理撰文∣杜玉婷

秋冬陰雨、春季梅雨、夏季陣雨...，台灣終年潮濕氣候相信造成不少人居家維護與呼吸健康的苦惱，從空間的壁癌發霉不斷，到身體呼吸道不佳與過敏人口大增，總是煩惱著身處海島的我們，與其24小時不敢關除溼機，若能從裝潢建材選用著手，會讓家的空氣更清新舒暢，這也是森呼吸矽藻土塗料訴求重點－讓你在家吸進的每一口，都是好空氣！

好空氣是家的最大守護者

深吸一口，盡是吸進乾爽清淨空氣，即使在室內也能如同在綠意林間般自然清新，這是終年潮濕的台灣可遇不可求的居家夢想，即使不間斷開著清淨機與除濕機，除了電費頗傷荷包以外，潮濕所導致室內空氣品質不佳還是難解，而每天我們所要吸取的空氣量卻遠大於食物與水！因此早在數年前，就有訴求可調節濕度的日本珪藻土引進，但進口＋高單價卻讓一般家庭卻步。而今作為台灣品牌、又通過SGS嚴格檢驗標準的「森呼吸矽藻土塗料」正式將“硅藻”正名為「矽藻」，因為SiO2二氧化「矽」所組成的天然生物沈積岩正是矽藻土會呼吸的關鍵要素，孔隙率高達90%的無數奈米細孔特性，可自動調節室內空氣濕度，適時的吸收與釋放濕氣，藉此達到最適合人體的舒適穩定環境，高孔隙率甚至能降低熱傳導率與達到吸音效果，在隔熱和消音上，表現比油漆與水泥牆面優異，可說是一舉數得的環保優質建材。

為孩子打造抗敏的清新生活

家有小小孩或長輩，更需要保持室內空氣的乾淨與濕度適中，潮濕氣候所滋生的黴菌塵蟎，以及新家裝潢常見的甲醛有害物質，都會對人體造成不小侵害，然這些影響都因慢性產生而容易被忽視，你還記得剛裝修完成的房子總是要等漆料櫃體氣味揮散嗎？其實這些都是可以避免的，以矽藻土原料所製作的「森呼吸矽藻泥」與「森呼吸矽藻漆」都極適合作為客廳、主臥、兒童房等主牆壁面材料，也可以特地在浴室入口的天花牆面施作矽藻土，形成防水防潮；而源自天然材料生成，加上高效光觸媒添加，「森呼矽藻土」塗料系列不含甲醛、氣味清新無臭味、抗汙漬保養好清理，並能分解居家異味與有害物質，且通過環保認證，是具有綠建材標章的環保建材優選；用於居家空間之中，以此建造出抗敏環境，讓我們的孩子能更健康成長。

米立奇設計工作室 設計師 Riki

矽藻土在日本稱為「會呼吸的土」，施用於壁面不僅具良好的機能性，現今提供更多裝飾性。價位合理品質優異的台灣「森呼吸矽藻土塗料」！更是讓我在設計室內時選用的關鍵。

兼具健康與美學的優質塗料

被稱為珪藻土時期的材料，雖具健康優勢，但因一成不變的裝潢效果難以吸引主牆面使用，始終在視覺美學上少一分份量，而今台灣品牌「森呼吸矽藻土」分別以「矽藻泥」與「矽藻漆」系列推出令人驚豔的藝術風格；「森呼吸矽藻泥」可擬真打造出木紋、手作橫紋、波浪、噴塗，甚至銀狐、板岩、清水模、文化石等細膩質感，「森呼吸矽藻漆」則提供多達188種色彩選擇，塗料顏色持久且易保養，逐漸成為設計師新寵。能夠兼具美學與健康的優質建材，絕對引領未來居家裝修潮流，使家的存在既安心舒適又貼近設計感。

此外，森呼吸家居產品系列首度亮相的專利新產品「矽藻土波浪腳踏墊」，不僅符合國人腳掌人體工學，並將吸水率有效提升40%，讓家從硬體裝修材料到生活小物，都能擁有全方位的健康與安心。

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