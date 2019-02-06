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大臉妹自卑「削骨求變美」！男友爆氣毀婚提分手：我最討厭蛇精臉

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▲▼重慶謝女削骨整容，卻遭男友嫌「蛇精臉」怒分手。（圖／翻攝微博）

▲重慶謝女削骨整容，男友卻嫌「我最不喜歡蛇精臉」，憤怒提分手毀婚。（圖／翻攝微博）

大陸中心／綜合報導

男友出差半個月，婚約就毀了！四川重慶一名謝姓女子（26歲）一直以來都覺得自己「臉太大」，甚至還為此深感自卑，因此趁著11月中旬男友出差時，悄悄地做了削骨手術「縮臉」，不料男友回來見到後不喜反怒，還嗆「看起來就像蛇精臉」，最後提出分手。

綜合陸媒報導，謝女在一間化妝品專賣店工作，一直以來都認為自己兩側的腮幫子過於突出，看起來臉很大，「合照的時候就顯得我臉特別大，明明我身體就挺瘦的，但大臉讓我看起來顯胖了10斤！」

謝女說，自己有位交往1年多的楊姓男友，從事金融業，兩人相處相當融洽，還到了論及婚嫁的地步，男友曾向她許諾，2019年以後要一起完成終生大事、攜手去領結婚證，但如今披上白紗的美夢，也被這張臉給毀了。

「我一直有跟男友透露想要去削骨整容，但他卻不贊成......。」謝女說，多年來這張大臉一直讓自己很自卑，儘管男友不同意動刀，但她仍趁著11月中旬男友被派到北京出差半個月時，在母親的陪同下前往成都整形醫院進行削骨手術，將下頜骨部分骨頭切除。

在手術後數個星期，謝女恢復後即返回職場上班，雖然同事都稱讚她的臉變小了，但卻也因為動刀的關係，讓她的笑容看起來非常僵硬，效果並不是太好；更讓謝女心寒的是，12月初男友返回重慶後，見到她的「新臉」卻沒有預期的驚訝反應，反而勃然大怒與她大吵了一架，痛批「這臉看起來就很假，臉上的肉都快垮了！」

2人為此冷戰了一個星期，最後由男友率先打破沉默，向謝女提出分手，理由是「我最不喜歡蛇精臉！」謝女崩潰地表示，本來兩人說好要一起面對未來，「但我變美失敗他就嫌棄我，我真的沒辦法接受這樣的事實！」

謝女的經歷曝光後引起大陸網友熱烈討論，紛紛表示「男友喜歡真實的你啊，傻瓜」、「不贊成就不要搞了啊，意見沒有達成一致，做事太獨斷估計也是原因之一」、「男的都不嫌你臉大，你就這麼嫌棄自己啊？」、「男友都說不了，你還要去，真的是自找的！」

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關鍵字：四川,重慶,削骨,整形,大臉,分手,男友

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