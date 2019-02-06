可樂味道「玻璃＞鋁罐＞寶特瓶」　網友激推：第一名氣最多

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就像經典國民飲料麥香系列價格不同、味道也不同，一名目前住在墨西哥的網友於臉書「爆廢公社」PO文，分享自己喝可口可樂的心得，他覺得味道最好的是玻璃罐裝，沒想到意外獲得其他網友討論。

▲原PO覺得玻璃罐裝的可樂最好喝。（示意圖／記者張一中攝，與本文當事人無關）

原PO貼出一張可口可樂玻璃罐裝的照片表示，根據他自己的口感來判斷，可樂最好喝的包裝排序第一名是玻璃瓶，第二名是鋁罐，最後才是寶特瓶，「大家覺得呢？」

其他網友也紛紛留言附和，「感覺玻璃得比較有氣」、「+1，這是真的，都已經喝到有心得了」、「很同意，寶特瓶卡味道最嚴重，而且特別難洗」。

▲鋁罐裝的可樂排行第二。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

但也有部分網友認為，從汽水機出來的才是最好喝的，甚至激推知名連鎖速食店麥當勞的可樂。對此原PO回應，自己目前住在國外，「已經忘記台灣麥當勞的味道了，哈哈。」

有趣的是，民眾對於可樂的外包裝似乎有不少意見，2012年一度傳出可口可樂公司將推出袋裝的曲線瓶，看起來就像是用塑膠袋裝著。不過，業者很快就跳出來澄清沒有這回事，也不會推出袋裝版，希望消費者不要受騙。