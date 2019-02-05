癌逝夫托夢「一定要買福袋」！母女果真抽中汽車　她激動落淚：老公送的

地方中心／花蓮報導

花蓮遠東百貨金豬福袋今（5日）大年初一開獎，由家住花蓮市的趙秀娟抽中價值近70萬元的頭獎汽車。趙秀娟感動表示，丈夫去年因病離世，前幾天夢到他托夢一定要買遠百福袋，因此與剛領第一筆薪水的大女兒合資1600元買了福袋，沒想到果真中獎了。

▲母女3人開心合照。（圖／翻攝自「遠東百貨花蓮店」臉書，下同）



趙秀娟（43歲）從事美髮業，和丈夫婚後育有2個女兒，一起牽手走過27個年頭，感情一直很要好，不曾吵架，但老天爺居然對一家人開了一個玩笑。2018年丈夫發現罹患胃癌，病情非常不樂觀，經治療後還是不幸於7月癌逝，短短一個月的時間，迅速地令家人措手不及，以致久久未能走出傷痛。

▲亡夫托夢買福袋，結果真的抽中大獎。



趙秀娟說，「丈夫走後常常夢見他，去年12月丈夫在夢裡告訴她一定要買福袋。」印象中夢境裡還有帥氣的跑車、華麗的房子，因此她便與剛出社會在醫院上班的大女兒各出800元合資買了花蓮遠百福袋，果然5日下午開獎就中了頭獎，讓她又哭又笑直呼「這是老公給我們的禮物」，母女3人在眾人面前興奮相擁。

▲趙秀娟喜極而泣。



趙秀娟表示，丈夫身體健康時就常常帶著一家人出去，原本一家人計畫去年6月要到墾丁遊玩，卻因丈夫突然發病，導致無法如願，因此中獎後的第一件事就是開著「老公送的車」，載著女兒到屏東海生館，一圓亡夫生前未能完成的心願。

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