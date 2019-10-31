申辦「電子保單」加快投保速度！承保後2天內拿PDF檔…無紙環保且方便保存

▲現代人多利用網路購物。保險業者也提供數位服務，讓民眾直接在網路上購買保險，保存電子保單。（圖／pixabay，示意圖，與本文無關）

記者楊絡懸／台北報導

數位時代來臨，社會大眾的行為模式一同改變，各行各業也開始轉型e化。產險業者提供網路購買保險、投保流程數位化，也同時升級附加服務、推廣「電子保單」，讓保單不再是一本本厚重的「書本」，除了方便民眾記錄與查詢，也重視全球暖化、環境汙染的議題，不浪費樹木紙張。

地球暖化日益嚴重，造成全球氣候變遷，極地冰原融化、不正常暴雨、乾旱現象，對於生態體系、人類社經活動與生命安全都造成很大的傷害。旺旺友聯產險為了減少紙張使用，推出「電子保單」服務，取代傳統紙本保單，並邀請保戶共襄盛舉。

旺旺友聯產險表示，民眾參與「你投保、我捐款，e舉數得」公益活動，於11月1日起至12月31日在投保時選擇「電子保單」，每成交一筆，旺旺友聯就捐出10元給公益團體，不但響應環保愛地球，也同時幫助弱勢團體。此外，保戶同時還可享有家樂福禮券100元抽獎活動資格。

「電子保單」有什麼好處呢？旺旺友聯產險表示，取得快速、方便保存、隨身查閱、個資安全、無紙環保正是電子保單的五大特色。由於繁複手續及紙本作業不僅流程複雜、紙張用量也甚大，客戶無論是線上自行投保或透過業務員投保，投保時選擇「電子保單」，於確認承保後2個工作天內，即可收到電子保單，讓民眾不需再找地方收納紙本保單，也不用擔心保單遺失要補發。

此外，旺旺友聯產險除了配合「強制證」電子化，也依據電子簽章法，發送的每一份電子保單都經過認證機構「台灣網路認證公司」（TWCA）提供的ISAV電子保單第三方認證服務的雙重數位簽章，以E-mail方式提供電子化的TPK及PDF檔保單給要保人，確保個資安全不外洩，同時讓保戶們遇到警察臨檢、驗車或須至監理站辦理各項監理業務時，直接以手機、平板出示即可，可隨時查閱投保項目，既便利也環保。

▲電子保單5大優勢。（圖／旺旺友聯產險提供）