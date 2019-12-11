調查指「民眾爆買更多健康保險」　政大教授彭金隆：台灣人仍對未來保障沒信心

▲國立政治大學風險管理與保險學系系主任彭金隆。（圖／法國巴黎保險提供）

記者楊絡懸／台北報導

針對法國巴黎保險「2019年全球保障型保險受訪者調查報告」指出，台灣人平均持有3.3張保單為全世界最高，卻僅有67%民眾認為「獲得保障」。對此，政治大學風管系主任彭金隆認為，台灣民眾的健康意識高，卻對未來保障仍較沒有信心，因此願意購買更多其他健康保險，也非常重視重大疾病、醫療及癌症的保障，「健康醫療保險將成為台灣保險市場的發展亮點。」

彭金隆透過「全球保障型消費者調查報告」觀察指出，台灣雖有傲視國際的全民健保制度，卻顯示出民眾最想買的保險仍是「健康保險」、最關心的重點仍為健康狀況與健康風險，主要原因是當面對少子化高齡化社會的來臨，一般民眾對健康狀況威脅特別有感，因此對於未來醫療的需求應是有增無減。

「這個現象顯示，全民健保制度越發達，各種有關健康風險的感知意識越高，在學理上本來『主觀風險』與『客觀風險』就會呈現不同的認知。」彭金隆舉例，當「主觀風險」較高時，就會擁有更高的保險購買需求，即便「客觀風險」較低也會發生同樣的情形。

▲法國巴黎保險事業發展暨行銷部副總經理吳惠雯發表「2019年全球保障型保險受訪者調查報告」。（圖／法國巴黎保險提供）

也就是說，當台灣全民健保實施推動後，反而大幅提高民眾對健康風險管理的意識，同步帶動商業健康保險的快速成長。彭金隆說，在這份調查中顯示，對台灣人而言，與亞洲其他國家相比，對未來感到較沒有信心；即使台灣人平均擁有3.3張保單，已經高於許多其他亞洲國家，且保單多數為人壽保險和健康險，但台灣民眾還是願意購買更多的健康保險。

彭金隆表示，民眾較擔心突發疾病或其他健康相關危險，如慢性病、意外與重大疾病。多數民眾主要投保的原因，就是為了維護健康與日後照護品質，而且住院治療、罹患重疾、永久性失能，都是台灣民眾希望可以加強保障的部分。該調查也顯示，在預算有限的情況下，台灣人會優先考量重大疾病、癌症保險、住院醫療險等健康保險的購買。

「對於保險公司的經營層面而言，健康險市場是保險公司重要的競爭場域，除了保險業以外，沒有其他替代品與競爭者的威脅。」彭金隆認為，保險公司與其投入以報酬率為訴求的市場，面對各種金融商品的競爭還增加經營的風險，不如多強化健康保險這種「獨一無二」的產品市場；加上國內廣大民眾對健康保險的「新需求」顯然尚未被滿足，也是明顯的趨勢，因此，健康險應該會成為保險業未來發展的亮點。

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