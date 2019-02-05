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聰明！趁非洲豬疫襲台以前　他靠「這味」的肉包賺滿過年財

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▲▼包子。（圖／記者陳雕文攝）

記者陳雕文／新北報導

就算非洲豬瘟來，只有他能笑嗨嗨！新北市泰山區一間包子店老闆，研發出新口味的肉包，因應未來豬瘟來襲時，無豬可用的窘境，而消費者也相當買單，平均一個早上就可以有超過1萬3千元的營業額。創新求變讓老闆賺進鈔票，但他也語重心長地說，「天佑台灣，希望豬瘟不要真的來。」

與起害怕瘟疫不如創新求變

現年50歲的老闆鄧明照表示，早在3，4個月前網路上看到了非洲豬温在大陸疫情擴散，擔心台灣也中標，決定研發新口味，最後以「雞腿肉」當作對抗豬瘟的新主角。

鄧老闆補充說，「雞肉的肉質比豬肉軟很多，而且比較不容易入味，所以我從很多賣雞肉的朋友身上得知處理方式，剛開始，雞腿肉加入咖哩啊等等的調味料，作各種嘗試，再拿給親朋好友試吃，再慢慢的整合，費時2個月後推出雞腿肉包，都用雞腿去骨切塊，客人反應良好，覺得味道新鮮又有質感。」

開車開到突然想賣包子

鄧老闆說，自己曾擔任水果公司的外包司機、客運司機，總共經歷16年的職業駕駛，他有感而發地說，過去用餐時間很不固定，常吃冷掉的便當，有天突然閃過創業的念頭，「乾脆我就來賣吃的，也為了可以讓這些司機啊或是其他吃飯時間不固定的甘苦人，可以隨時拿著咬，吃起來又熱騰騰的，所以決定賣包子！」

鄧老闆回憶道，4年多前要開店，問題超多！要先不斷實驗，抓客人的味蕾，找出最能讓民眾接受的味道後，再創造S0P的製作流程。「起先店裡賣的包子饅頭共11種品項，生意還不錯，但客人久了也對既定的口味失去新鮮感，這時我就做廣告單或促銷活動。但為了讓店的知名度跟營業額穩定上升，一定得創新，所以陸續開發出28樣産品，還不包括飲料。」

鄧老闆開心地說，「至今雞腿肉包備購買的數量得到大大的提升，在此謝謝大家對本店的愛護與支持，也祈求天佑台灣，希望豬瘟不要真的來。」

▲▼包子。（圖／記者陳雕文攝）

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關鍵字：肉包,非洲豬疫

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