豬瘟攪局　大陸過了最沒有「豬味」的一個新年

▲非洲豬瘟讓這個豬年不美麗。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

今年由於非洲豬瘟疫情仍未解決，大陸許多地區管控民眾搭車不准攜帶臘肉、臘腸、肉乾等豬肉製品，家家戶戶置辦年貨時對豬肉的需求也降到了一個低點。不少大陸網友感嘆，雖然今年新年是豬年，但特別沒有「豬味」。

根據統計，目前大陸已有超過20個省市爆發豬瘟疫情，因此去年12月起，各地陸續在車站、機場等地，管控豬肉製品攜帶，加上今年煙火和鞭炮燃放的管控更加嚴格，有不少大陸網友在百度百家號發文，感嘆這個新年缺乏了不少年味。

▲在大陸，跨省市移動時民眾若攜帶臘肉、臘腸、肉乾等，可能會被沒收。（圖／記者林敬旻攝）

事實上，受疫情影響，往往過年期間最搶手的豬肉製品，如今在大陸也面臨尷尬局面。另據搜狐網報導，大陸不少地方均開始提前殺豬，目的是為了降低風險，因為一但感染豬瘟，雖不會傳染人，但豬隻病死，會對經濟造成損失。

從數據面來看，大陸農業農村部監測，今年1月份第2周全國活豬平均價格每公斤13.65元人民幣，比前一周下降1.6%，連續4週下跌，年減11.2%，有分析認為，這跟提前殺豬、民眾消費熱情不高有關。

不過按大陸農業部的說法來看，維持豬肉價格穩定，是最重要的政策原則，大陸農業部稱，預計在今年春節前，生豬價格將保持穩中略降，市場供應充足。

▼ 豬肉攤商 。（圖／記者王亞志攝）