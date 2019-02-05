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「展現同理心」讓下屬更喜歡你！　配合「明確目標」效果加倍

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▲▼ 上班族,員工,開會,上班,工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 對員工展現支持，是領導者 - 跟隨者關係中，很重要的一部分。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

生活中心／綜合報導

希望員工擁有最佳績效？一項新的研究發現，表現出對下屬的同理心幾乎總能得到回報，特別是配合明確的目標和標準時。學者表示，「仁慈是很重要的，因為它可以改變下屬對你的看法。」「如果你認為你的主管或老闆真的關心你，你可能會對於為他們所做的工作更認真。」

這項研究由美國賓漢姆頓大學所發起，台大、成功大學等學府的台灣學者也參與其中。研究人員想要了解，主管仁慈、有同理心與否，對下屬的工作表現會有什麼影響，於是調查了近1000名台灣軍人和近200名在美國全職工作的成年人，並分析3種不同的領導風格會導致的下屬表現：

1. 威權主義為主的領導者：主張絕對權威和控制的領導者，專注在不惜一切代價完成任務，很少考慮下屬的狀態。

2. 仁慈為主的領導者：主要關心下屬的個人或家庭福祉。這些領導者希望下屬感受到支持，並建立強健的社會聯繫。

3. 經典家長式領導者：一種將威權主義和仁慈結合的領導風格，強烈關注任務完成和下屬的福祉。

研究人員發現，威權主義為主的領導者幾乎總是對工作績效造成負面影響，而仁慈主導的領導者則幾乎總是引發正面結果。也就是說，對員工展現零同理心，對他們的工作表現不利，反之則能激勵他們成為更好的員工。

▼ 研究人員發現，威權主義為主的領導者幾乎總是對工作績效造成負面影響。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼上班,老闆,業務,公事,談判,西裝,領帶。（圖／pixabay）

此外，經典家長式領導者，與仁慈為主的領導者一樣，對於從屬績效具有強大的影響力。學者指出，這種現象可能與童年有關，因為父母和孩子的關係是人們經歷的第一個領導者 - 追隨者關係，它可能成為我們對未來領導模式的期望。

雖然由於美國職場與台灣軍營中的文化大不同，但研究人員驚訝地發現，兩組的結果是一致的。此次研究顯示，對員工展現支持，是領導者 - 跟隨者關係重要的一部分。雖然對領導者來說，鞏固組織、設定標準都很重要，但透過幫助和指導來建立社會連結，對下屬的工作表現而言是個強大的要素。

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關鍵字：職場,上司,主管,領導者

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