　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

開高級飯店門鎖「只要2秒」！　他用「門牌」一刷就開

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

許多旅店或飯店的門鎖都是用「刷卡」的方式解鎖，不過近日傳出有些高級酒店的房間，可以輕易地用「請勿打擾標誌」的門牌打開，只要輕輕的將門牌塞到門縫中，輕輕動個幾下，門鎖竟然就這樣被解開了。

根據外媒報導，YouTuber 「 LockPickingLawyer」是一名在華盛頓特區工作的地區律師，他日前上傳一部影片到個人頁面，影片內容即是他在新年時，與妻子到一間市中心、有等級的高級酒店入住，但是細心的他卻注意到，房間內的雙重門沒有被正確的安裝。

「 LockPickingLawyer」表示，因為兩道門安裝得太遠，所以門鎖開關沒有正確地接合，也因為如此，若是門沒有從內部鎖固定的話，就很容易被打開。隨後，他在影片中開始展示他所說的一切，從快速搖動門把開始，證明們實際上是鎖住的，隨後他把掛在手把上的塑膠標誌拿起，並將其移到門的縫隙當中，不到2秒鐘的時間，門竟然就這樣被打開了。

「 LockPickingLawyer」說，這種事情常常在飯店、酒店中發生，包括不正確的間隔門、不正確的衝擊版，甚至是向後或顛倒安裝得所，這些安裝錯誤是不可被原諒的，特別是在房門口的部分；他指出，雖然向酒店人員申訴了這個問題，但希望在不久的將來，所有類似的現象都能被解決。

▼「請勿打擾」門牌竟可輕易打開門鎖。（圖／翻攝自YouTube／LockPickingLawyer

▲▼（圖／翻攝自YouTube／LockPickingLawyer）

ET快訊
ETtoday祝您豬年行大運！鎮瀾宮搶頭香　神速哥秒抱金媽祖
命定頭獎！新北男搶刮刮樂「撿剩的」…離奇中300萬

關鍵字：門牌,門鎖

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

海鷗被膠帶纏住　火辣比基尼女熱心解救　讓牠自由！

才開春就丟狗！盲汪穿雪人毛衣遭棄空屋　差點被跨年煙火嚇死

起床迎接清新早晨　男望後院瞬間傻眼「我家泳池抓到一匹馬…」

不忍浪浪寒冬中發抖…好心女解圍巾帥氣幫蓋被　網：背影正翻

高血壓剋星！營養師曝「5大食物」降血壓...黑巧克力竟上榜

開高級飯店門鎖「只要2秒」！　他用「門牌」一刷就開

諾曼地「最會演傘兵」…跳傘卡教堂頂先裝死　落跑再回頭反殺

菲版亞莉安娜神曲！他用谷歌翻譯惡搞　網崩潰：這太多

財團治國「喊水會凍結」　無法無天的財閥掐住韓國命脈

京瓷與KDDI、日本航空都是因為有「想法」才能順利

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

《復仇者聯盟：終局之戰》30秒搶先看

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

在台北50元解決三餐有可能嗎？ 三原中餐就花25元...竟還有剩！

小女警邀署長大玩「自拍」　女警驚訝：陳家欽so nice

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網：這招好方便

開高級飯店門鎖「只要2秒」！　他用「門牌」一刷就開

諾曼地「最會演傘兵」…跳傘卡教堂頂先裝死　落跑再回頭反殺

菲版亞莉安娜神曲！他用谷歌翻譯惡搞　網崩潰：這太多

財團治國「喊水會凍結」　無法無天的財閥掐住韓國命脈

京瓷與KDDI、日本航空都是因為有「想法」才能順利

美國二戰老兵不服老！大跳「floss舞」慶祝96歲生日

狠媽稱家裡窮...逼15歲女「賣淫千次」賺300萬！輕判6年鄉民氣炸

散步到一半地上突冒出「人頭」！婦嚇壞通報才發現是珍貴的千年雕像

老公曖昧偷吃！她出門20mins折返抓姦　驚見床上躺15歲親生女兒

女人第六感！媽媽睡夢中突睜眼「秒抓桶子」　2秒後神準接孩子嘔吐物

美政府責任署列「海軍7大問題」　F-35缺乏備用零件也上榜

《比悲傷》這場戲「全刪了」編劇氣炸：三大頁劇本剩一半！

棒球引領的時尚（下）　棒球外套起源哈佛，象徵運動員的榮耀

好氣象走春指南：台南6大景點　首推蝸牛巷、台南美術館

3間彷彿置身國外的精品咖啡廳　法式小泡芙、金盞花拿鐵甜在你心頭

棒球引領的時尚（上）　棒球帽因美劇走紅街頭40年

大聯盟市場動向預測（二）　馬查多拿不到2.5億合約

開高級飯店門鎖「只要2秒」！　他用「門牌」一刷就開

極簡女孩必備！Prada質感兩用小包　萬元就可入手

大聯盟市場動向預測（一）　哈波難破3.25億史詩紀錄

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

國際熱門新聞

女人第六感！媽睡夢中睜眼抓桶子..

女童鼻痛　醫活抓「7cm水蛭」..

狠媽逼15歲女賣淫千次　爽賺3..

老公曖昧偷吃　她驚床上躺15歲..

比鑽石貴！以色列發現新礦物「迦..

最會演傘兵　裝死落跑再回來反殺

無法無天的財閥掐住韓國命脈

我不斷尋找妳！4歲童淚訴曾變天..

地面浮出人頭！婦人散步驚見千年..

菲版亞莉安娜神曲瘋傳　網崩潰

賈伯斯預言小女兒伊娃將成接班人

洋男喝掛倒地　騎士淡定當減速丘..

男褲內有一坨屎　海關驚見真黃金

嫌鄰居吵！老伯「保麗龍箱+喇叭..

更多熱門

相關新聞

遭鎖廁內1hr…漢堡王賠他終生免費用餐

美國一名50歲男子到奧勒岡州波特蘭（Portland）的漢堡王用餐後去了趟洗手間，不料當他順利「解放」完想離開時，卻發現門鎖打不開，最終被困在裡頭1個小時。男子說，「如果你被關在這種地方，肯定只能一直摀著鼻子等待，而且門外的店員還一直不斷取笑。」店長為了補償，承諾男子可以「終生免費」在漢堡王用餐。

民政局簡政便民錢、權下放公所

小公主拒下樓取貨！快遞員絕地大反攻

孔曉振蕾絲長洋裝　裙襬飄飄好仙

記憶卡中照片有門牌　警找到相機失主

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

范冰冰IG消失9個月首曬憔悴自拍

前男友都包1萬！女：過完年就分

逸祥新哏戳到吳宗憲痛處！Sandy「垮臉笑不出來」

當假女友陪過年！偷開抽屜羞見「他藏10年的秘密」

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

飛落淚被刪...F.I.R一年就崩解！

要求6600紅包給爸媽　男溫柔放生女友

初一福袋抽保時捷　全聯9點開搶

她結婚淚謝：媽媽把我從櫃子拉出來

他驚「台北女生比較美」老司機說話了

距離天公爐僅有一步　眼鏡弟摔掉「插頭香」機會

陸男星PO「年夜飯」長這樣！網笑翻

超狂化學系春聯貼門上！神人秒翻譯

劉謙35年來「最神魔術」！

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！

更多

最夯影音

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

李棟旭2度情牽劉寅娜　《鬼怪》收視破20％「都孔劉的功勞」

八里勞工搶連號刮刮樂尬輸人　撿剩反而中頭彩「爽贏300萬」

街訪一夜暴富會想做什麼？霸氣女：出國玩遍全部男人XD

竹科工程師載9月孕妻返鄉　遇連環車禍：兒子差點提早出生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面