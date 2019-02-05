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電影播出「成龍床上與女星親熱」片段　伊朗電視台主管遭火速炒魷魚

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成龍。（圖／CFP）

▲香港影星成龍。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

伊朗的國營媒體「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（IRIB）旗下的地區頻道，日前播放香港影星成龍主演的電影《新宿事件》時，因為沒有刪除「床戲」片段，結果導致該頻道主管被炒魷魚。有網友就諷刺，電視台小題大作，之前當地發生嚴重交通意外都沒有官員被離職。

綜合外媒報導，伊朗基什島（Kish Island）的電視頻道播放該片時，成龍與一位女星的床上親熱片段被完整播出到觀眾眼前。有當地媒體就抨擊，電視台竟容許這種「不道德」的畫面播出，可說是嚴重違反國營傳媒守則。

報導更指出，IRIB負責人下令調查該起事件，並已要求將涉事員工轉交相關部門處理。伊朗學生通訊社（ISNA）表示，IRIB基什島頻道所播出畫面完全與本身的規則相悖，導致有員工被解僱或懲處，地區頻道主管更被炒魷魚。

事實上，伊朗官方明文規定，電視節目與電影都不可出現「男女身體接觸」的情節或畫面，也不容許男女間互開玩笑或溫柔字句，另外也禁止近距離拍攝女性，就連抹黑警察與蓄鬚男子的情節也禁止。

消息傳出後，有伊朗網友就諷刺，這根本是電視台小題大作，之前當地發生的嚴重交通意外都沒有官員對此辭職，成龍在畫面中床戲幾秒鐘，就讓相關工作人員被解僱。

《新宿事件》是由爾冬陞導演、成龍主演的犯罪劇情電影，在2009年上映，成龍在片中飾演一名為了尋找失聯女友而冒險偷渡到日本，卻走上犯罪道路的黑幫老大。這部電影並非成龍一向所擅長的動作電影，主角鐵頭並未被塑造成身手過人的角色，這在成龍主演的電影中可說是難得一見。成龍本人受訪時也曾提道，這部電影大約只有1%的動作場景。

▼電影《新宿事件》預告（影片取自YouTube）

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關鍵字：成龍,新宿事件,床戲,電視台,電影

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