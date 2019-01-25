不看沒事，一看停不下來！Netflix《蒙上你的眼》打破觀賞紀錄

Netflix電影《蒙上你的眼》是什麼片？為什麼在Netflix上線一週後，就已經打破4500萬個帳戶觀看，創下Netflix的原創電影有史以來最高紀錄？這部由奧斯卡影后珊卓布拉克主演的末日驚悚片，敘述恐怖的謎樣生物襲擊世界，只要看到它的人都會陷入瘋狂並被引誘自殺，這種生物沒有消滅的方式，唯一的自保方法，就是無論如何都閉上眼睛逃離追殺。

集體自殺這個主題並非創新，早在10年前，奈沙馬蘭的電影《破天慌》就玩過類似的手法，但兩種末日機制的起源並不相同，想傳達的意念也不同。奈沙馬蘭的電影《破天慌》更像是大自然給人類的警告，令人自殺的毒氣是來自天然植物的排放，它們抗拒著人類對環境的破壞。《蒙上你的眼》的恐怖生物則是惡魔的化身，是人類用科學方式都無法解釋的存在。其中一位角色查理，他就像是導演的傳聲筒，用各種神話中的變形惡魔（例如中國的狐狸精）解釋這個概念，並將這種終極恐懼放在一切救濟手段之上，你不可能擊倒它，只能選擇逃離。

因此電影裡的角色們與災難是兩種極端，一邊是沒有任何科學家、軍事家或任何生存者背景的平凡人，一邊是無所不在不可抵禦的惡魔，故事的軸心即是著墨在在這樣的情況下，弱者該如何生存。和所有末日寓言故事一樣，生存者之間的猜忌與鬥爭永遠都是重要課題，在《蒙上你的眼》裡，故事並不想告訴你怎麼樣才是對的，樂於助人的無辜好人會死，自私自利的混蛋們也會死，道德良知在惡魔面前並不管用，重要的是你希望以什麼樣的身份活下去，以及你是否懷抱希望。

希望和行為在這樣的故事中是息息相關的，如果沒有對未來的希望，就會自甘墮落成一個人渣，因為也不會有活人與社會束縛你。約翰馬克維奇飾演的道格拉斯就是這種厭世人物，他覺得這個世道終將一死，不如快樂地當個混帳，不管他人死活。

電影中多次有與珊卓布拉克飾演的梅樂利衝突，梅樂利因為自己受人所救，所以希望接納每一個求救的受難者，道格拉斯從事發開始就躲在房屋裡，所有其他受難者都是外來者，他堅持不接納任何陌生人。然而在好人與壞人之間，沒有誰的選擇是一定對，當梅樂利一行人從超市千辛萬苦帶回物資後，一對小情侶趁半夜偷走了所有東西。如果當時他們聽道格拉斯的話，自私地待在超市作為據點，能夠分配到物資的人就會比原來的還多。

接著是一位自稱逃難到這個小鄉鎮的陌生人，因為同樣曾受人幫助的奧林匹婭心軟而被接納，最後導致小屋一半的人死亡。梅樂利與湯姆的好人心腸救到了奧林匹婭與她的孩子，但奧林匹婭的好心腸卻害死自己以及其他兩個人，到底該怎麼選擇才對呢？梅樂利生存在這樣的困境之下，對於未來不敢抱有太多希望，她堅信有生存下去的機會，卻也害怕孩子們在這個末日中死去，所以不敢給孩子們取名，以免有太多情感的羈絆。

當湯姆想講一些有願景的故事，給孩子們活下去的動力時，梅樂利也極力阻止，她不想要有任何天真的想法害死自己的小孩。一個母親的堅強、掙扎與痛苦，在《蒙上你的眼》中極致展現，每一個生存決策都是為了孩子而做，甚至到了最重要的生死關頭，她也放棄了原本犧牲其中一人，藉此保全所有人的覺悟，賭上一把，要讓兩個孩子全身而退。

珊卓布拉克過去就有許多強悍女角的作品演出，這次飾演動槍動刀的最強母親十分適合，在動作戲並不多的情況下，她透過許多驚險絕境的堅定喊話，詮釋角色的決心。在森林裡與孩子走散的一幕也最令人揪心，不只要承受無法看見孩子下落的孤單，被死去的愛人聲音誘惑，種種的絕望及無力感交疊在一起，即便沒有出現一秒惡魔的樣貌，同樣令人害怕至極。

另外《蒙上你的眼》有個其他末日故事中沒有的設定：像邪教一般的惡魔使者，這些人在看見惡魔之後沒有死去，反而變成了它的助手，會用各種方式脅迫或利誘人們看見惡魔，最後死亡。換個角度來說，如果惡魔的出現是天擇，凡人註定見了會死，那麼這些「使者」是不是變成了強勢的存在？或是他們才是下個世代地球正統的統治者？畢竟善與惡、正常與不正常、正統與異端，向來都是人類的社會定義而歷史又由勝者撰寫，如果故事中的歷史是惡魔與其追隨者獲勝使「正常人類」淪為少數，那麼對於多數免疫惡魔的存活者來說，這些看不見惡魔之美的少數生存者，才是「異端」，才該被淨化，所以電影裡描述的瘋子們其實並不瘋，他們只是在做他們覺得正常的事。

電影的結局合理又帶著點滑稽感，最終梅樂利逃到的庇護所，是一所盲人學校，這再合理不過了，看不見世界的人也看不見惡魔，所以他們天生具備優勢，這也是《蒙上你的眼》對強勢與弱勢有趣的反轉之一。另外，英文片名

「Birdbox」指的則是他們一直攜帶的小鳥，他們能夠在惡魔接近時發出警告，這部分的原因電影也不多做說明，因為整個電影的寓意，並沒有想要讓主角反擊惡魔的打算，關於所有恐怖事件與解決方法的成因都不重要，因為重要的是，觀眾如何在沒有全知視角的情況下，代入自己到當下的恐怖情境中體驗這個末日。

《蒙上你的眼》有珊卓布拉克非常精彩的演技，以及類似《鬼入侵》一般的不可知與不可反抗的「恐怖」，喜歡鬼片與懸疑片的人會喜愛這種吊著胃口的氣氛，如果是喜歡《陰屍路》或《末日Z戰》這種動作型末日片的粉絲，得先做好心理準備接受「我怎樣都打不贏惡魔」的心態來欣賞啦！

※文字：黑咖啡聊美劇 | 編輯：faith.su VOGUE.TW | 來源：Netflix

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