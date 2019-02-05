吳虹為「休假出去玩」求婚陳其邁　來賓直呼結婚理由好特別

政治中心／綜合報導

行政院副院長陳其邁的太太吳虹，曾在政論節目分享和丈夫相戀到結婚的過程，談到結婚的理由時，她直言結婚就能向醫院請長假出去玩，讓現場來賓直呼好特別。

吳虹在節目中表示，陳其邁是她的同班同學，兩人從醫學系一年級下學期時開始交往。談到交往過程，吳虹大讚陳其邁很貼心，第一次約會時，某次戶外活動，因為爬山，陳其邁擔心她腳步不穩，會伸出手讓她牽住，此外，她當時的住處較荒涼，有時候晚回家，陳其邁還會騎機車，一路陪著她騎腳踏車回家。

被問到陳其邁怎麼求婚，吳虹回說「沒有求婚這件事」，讓現場來賓相當驚訝。吳虹表示，當時她在台中榮總服務，因為醫師人手不足，除非婚假或喪假，否則不能放長假，為了休假，她告訴陳其邁「我想休假，但我們要結婚我才能休假」。此話一出，也讓來賓直呼「這結婚理由好特別」。

2018年九合一選舉，陳其邁競選高雄市長，選前吳虹積極拜票，一次她到高雄陽明市場早市拜票，她笑談第一次上政論節目相當緊張，也靦腆地證實結婚的理由就是可以「休假出去玩」，隨後她親切地握著每位攤商的手，希望能獲得高雄市民的支持。

▲陳其邁的夫人吳虹到高雄陽明路市場早市掃街拜票，希望民眾能支持陳其邁 。（圖／記者陳以昇攝）

另一方面，決戰選前最後「超級星期天」，吳虹直搗藍營左營票倉，一位理平頭、身穿「我是挺其邁的」黑色T恤的年輕人，全程跟著掃街隊伍前進，根據媒體報導，他是陳其邁的兒子陳政通，目前就讀大三，當時他陪媽媽掃街低調走在隊伍後面，直到有支持者認出他直說「你跟陳其邁長得很像喔」，他才坦承陳其邁是他父親，最後還透過鏡頭跟陳其邁說，「無論結果如何，爸爸永遠是我心中的英雄！」

▲陳其邁獨子陳政通(左)，在選前最後超級星期天，默默陪母親拜票，走在隊伍後頭低調「挺其邁」 。（圖／記者吳奕靖攝）