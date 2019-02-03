立法院15日開議邀蘇貞昌備詢　國民黨全力備戰

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導



立法院第9屆第7會期2月1日報到，並將在15日開議，開議當天新任行政院長蘇貞昌將到立法院，做上任後首次施政方針及施政報告並答覆質詢；預料國民黨立委將全力備戰質詢，挑戰二度回鍋行政院長的蘇貞昌。

立法院會期每年兩次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。立法委員每年2月1日、9月1日起報到，由各黨團協商決定開議日期。

時代力量黨團1月17日朝野協商時曾主張召開臨時會，邀請1月14日上任的蘇貞昌於就職兩週內，向立法院提出施政方針報告。不過，此提議未能獲得其他黨團支持。立法院長蘇嘉全1月17日主持朝野黨團協商達成共識，各黨團同意於2月15日舉行第9屆第7會期第1次會議，也就是開議日。

根據朝野黨團協商結論，2月15日開議將邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並答覆質詢，報告後隨即進行政黨質詢。

開議日質詢人數將由民進黨團推派4人、國民黨團推派2人、時代力量黨團及親民黨團各推派1人進

行。

新會期預訂18日上午辦理無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤，依規定由立法院副院長蔡其昌主持抽籤，唱名3次未在場的委員，由蔡其昌代抽決定。

立法院內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會8個常設委員會，召集委員選舉擬於23日舉行。