　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院15日開議邀蘇貞昌備詢　國民黨全力備戰

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼行政院蘇貞昌院長接見AIT美國在臺協會酈英傑處長William Brent Christensen。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院第9屆第7會期2月1日報到，並將在15日開議，開議當天新任行政院長蘇貞昌將到立法院，做上任後首次施政方針及施政報告並答覆質詢；預料國民黨立委將全力備戰質詢，挑戰二度回鍋行政院長的蘇貞昌。

立法院會期每年兩次，自行集會。每年2月至5月底及9月至12月底是法定集會期間，必要時得依法延長會期。立法委員每年2月1日、9月1日起報到，由各黨團協商決定開議日期。

時代力量黨團1月17日朝野協商時曾主張召開臨時會，邀請1月14日上任的蘇貞昌於就職兩週內，向立法院提出施政方針報告。不過，此提議未能獲得其他黨團支持。立法院長蘇嘉全1月17日主持朝野黨團協商達成共識，各黨團同意於2月15日舉行第9屆第7會期第1次會議，也就是開議日。

根據朝野黨團協商結論，2月15日開議將邀請蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並答覆質詢，報告後隨即進行政黨質詢。

開議日質詢人數將由民進黨團推派4人、國民黨團推派2人、時代力量黨團及親民黨團各推派1人進
行。
新會期預訂18日上午辦理無黨籍及少數黨團委員參加常設委員會抽籤，依規定由立法院副院長蔡其昌主持抽籤，唱名3次未在場的委員，由蔡其昌代抽決定。

立法院內政委員會、外交及國防委員會、經濟委員會、財政委員會、教育及文化委員會、交通委員會、司法及法制委員會、社會福利及衛生環境委員會8個常設委員會，召集委員選舉擬於23日舉行。

ET快訊
野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽！網友一看暴動求偶遇
酒駕害死人最重處死！法務部重大聲明：朝故意殺人罪修法
選1根手指測人氣！O指＝名聲臭掉
KTV必唱的十大經典金曲！　進包廂點下去就對了

關鍵字：立法院,行政院,蘇貞昌

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

慶祝《台灣關係法》40週年　AIT：2019年為「美台旅遊年」

年節長時間出遊、打麻將　小心憋尿憋出大問題

沈智慧暌違11年踏進立法院　第一步先轟勞動基金虧損1228億

春節飲酒過量！小心急性胰臟炎上身　嚴重恐致命

在立法院遇陳思宇姑姑　何志偉：只要她不尷尬我就不尷尬

驚！勞動基金單月虧損1200億　3張圖看政府賠光人民退休金

立法院15日開議邀蘇貞昌備詢　國民黨全力備戰

台中大里再2人慘死！立委江啟臣火大修法「酒駕→死刑」　韓國瑜早盼：亂世用重典

快訊／酒駕害死太多人！法務部凌晨重大聲明：將朝向故意殺人罪修法

小米流浪澄清湖　陳其邁收編「寵溺任爬背」：早就是貓奴了！

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

帶同事上市場扛全豬回辦公室！　小野團圓飯從切肉到烹調都包辦

刮刮樂幸運數字PK不幸數字！兩極選號法他刮中1萬：人生首次

台中男酒駕3犯逆飆1公里　連撞8汽機車2騎士無辜慘死

印尼18歲情侶街上擁抱犯法 被關數月後公開鞭刑17下！

阿嬤我想上學...5歲小遊民天天喊　想跟別人一樣！卑微願望令人揪心

立法院15日開議邀蘇貞昌備詢　國民黨全力備戰

台中大里再2人慘死！立委江啟臣火大修法「酒駕→死刑」　韓國瑜早盼：亂世用重典

快訊／酒駕害死太多人！法務部凌晨重大聲明：將朝向故意殺人罪修法

小米流浪澄清湖　陳其邁收編「寵溺任爬背」：早就是貓奴了！

更正：監察院財產申報：陳菊三星土地3310.43平方公尺

「台灣工藝之巔」62位大師級聯展　蘇揆：看見台灣工藝之美

「韓」流來勢洶洶　盤點韓國瑜10大火熱金句

服務處佈置超有年味！蘇巧慧：結合創意讓地方被看見

不只學姐！最強小編大集合　她嗆爆名嘴戰力NO.1

年前發紅包最終場　韓國瑜：好久沒休假，終於可休息

影／物流業掀併購潮 嘉里大榮搶攻高科技物流市場

獨／潘奕如表演遭否定　轉換跑道竟成「孫燕姿首席舞者」

過年狂吃大餐？中醫曝「3飲食禁忌＆建議」...吃錯胖死你

備審資料到底重不重要？　招聯會揭露個人申請第二階段怎麼審

不出國環遊世界！精選全台「異國風景點」有哈利波特場景

別管谷關的空氣了，自己「排放」的空氣最好？

以發揚泰雅族語為已任　高二生孫銘恩屢獲語文競賽肯定

性侵多名女童！愛滋男故意「無套傳病毒」　警嚇見大量孩童A片

《暮光之城》10年養成計畫　配角們現在都是票房保證！

冥府剋星！新北超強救護員　OHCA救回率達6成

政治熱門新聞

即／酒駕害死多人　法務部說話了

台中大里再奪命！江啟臣怒：酒駕..

都幾歲了還出來？王金平11字妙..

韓國瑜發紅包　討2歲男童親一下

陳菊、蘇嘉全在宜蘭屏東擁農地

露事業線代言高雄　張琍敏遭網酸

高雄飯店一晚破萬　韓國瑜皺眉出..

最強小編集合　她嗆名嘴一戰成名

ET民調／六都市長就職滿月　鄭..

核電不重啟遭批無視公投　蘇貞昌..

小米流浪澄清湖　陳其邁收編

「蓮花燈」被酸像公祭　潘恆旭回..

馬路跟日本一樣平　高雄韓粉激讚

盤點韓國瑜10大火熱金句

更多熱門

相關新聞

蘇貞昌發福袋　2天跑9宮廟

行政院長蘇貞昌走春拜年行程滿檔，初一初二將一連跑遍新北市9間宮廟，現場也會發放一元福袋。蘇貞昌將確切地點公布在臉書上，「到這幾間廟可以捕獲野生的我唷」。

核電不重啟遭批無視公投　蘇貞昌：過去政策錯誤

吳敦義送水果拜「棗」年　王金平現拆

蘇貞昌小編笑容超甜　網：跪求Line

以核養綠落空？政院：非核家園目標不變

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

空姐掩面哭泣　控庹宗華騷擾

酒駕醉殺2騎士：快點處理我要睡覺

女鬼緊跟1年！男車禍死前：祂找我了

郭董感動！曾馨瑩攜3子女上台表演

即／酒駕害死多人　法務部說話了

「大哥」凌晨5點餓了　館長變餵食小弟

野生「台劇男神」現北捷翹腳戴帽

即／淡水30歲老闆頻喊頭痛　竟倒冷氣行猝死

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找不到

即／郵局ATM癱瘓了　提款全失敗

阿信和Jolin是真的嗎？五月天解答

工地闖蕩20年！老闆偷塞「厚厚一本」

獨子枉死！彭爸崩潰：他的人生才剛開始

分屍魔勒殺女友　狗啃內臟剩膀胱子宮

6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」

更多

最夯影音

更多

21歲獨子慘死酒駕輪下父悲喊「敗類」 醉駕駛被拖出還掉出高梁瓶

ELLA.賴解孵大腿碰一下觸電惹！　啊嘶～～那刻起「天雷勾動地火」

4歲女兒被父「倒立甩」哭求不要　路過正義哥教訓4分鐘：你瘋了？

路平有感！高雄人PO新路照片　鳳山區重鋪過變「日本等級」

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面