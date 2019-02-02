春節首日「回暖飆28度」　吳德榮：初五有強烈大陸冷氣團

▲最新衛星雲圖。（圖／中央氣象局提供）

記者胡順惠／台北報導

春節9天連假正式開始，大陸冷氣團減弱，今、明兩天氣溫回升。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，各地天氣好轉、白天逐日大幅回暖，早晚偏涼微冷，東半部仍有局部短暫雨的機率，直到年初五、六南下的冷空氣為「強烈大陸冷氣團」，代表台北市小於12度，空曠地區約10度左右，全台都會受到影響。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄表示，今日各地天氣好轉，但西半部清晨及外島容易起霧，影響能見度，不利空氣中汙染物擴散，中南部空氣品質不佳，而東半部偶有零星短暫雨的機率。他指出，年初五、六南下的冷空氣強度大幅調強，大約為強烈大陸冷氣團（台北市≦12度、空曠地區約10度）等級，北台灣氣溫將急遽下降，中南部也受影響。不過，因屬模式末期的模擬，仍會持續調整，宜續觀察。

吳德榮提醒，除夕及年初一（4、5日）受到東北季風影響，水氣很多、中部以北及東半部有明顯降雨，南部也有零星降雨的機率，北台灣則因降雨感到濕涼。至於年初二至初四（6至8日）天氣，吳德榮指出，東北季風減弱，天氣逐日回暖，早晚涼，西半部晴朗穩定；東半部則多雲時晴，會有局部短暫雨的機率。

▲春節連假天氣預報。（圖／中央氣象局提供）

彭啟明也在臉書上分析北台灣天氣概況，2月2日到2月4日天氣「晴暖」，高溫來到19度；2月4日（除夕）到2月6日天氣「濕涼」，低溫下探15度；緊接著2月6日到2月9日又開始回溫，高溫回升至18度；最後春節尾聲2月9日後再下探15度。他說，過年整體天氣涼暖交替，是台灣史上最暖一月，大家可以多安排春遊。

氣象局指出，1日受到大陸冷氣團影響，各地氣溫普遍下降，今天大陸冷氣團減弱，不過各地清晨仍偏涼冷，中部以北及東北部低溫只有13到15度，南部及花東則約16到18度，白天隨著風向逐漸轉為偏南風，天氣將明顯回暖，各地高溫都在23、24度以上，西半部更可以來到26至28度，日夜溫差較大。

至於今日的降雨機率，氣象局說明，水氣偏少情況下，各地大多為多雲到晴，只有花東有零星短暫雨。

▲春節9日天氣「兩天一變」。（圖／翻攝自氣象達人彭啟明臉書）