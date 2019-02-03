前車詭蛇行！憲兵特勤退役一秒火大…開賓士「霸氣斜插」擒拿　酒駕男嚇崩

▲王姓民眾以剛買到的、價逾數百萬的賓士S級轎車，斜插擱阻酒駕男。（圖／王國華提供）

記者楊熾興／桃園報導

酒駕罰不怕！憲兵特勤退役王姓男子3日在桃園市中壢區開車時，看見前面車輛搖搖晃晃，見義勇為開車尾隨，並不惜以甫買的賓士S級轎車，在紅綠燈前斜插攔阻報警，將滿身酒味、欲棄車逃逸的駕駛，以特勤訓練學到的擒拿手逮住，最後員警也及時趕到，將酒駕開車的47歲莊姓男子依法送辦。

王男表示，早上開車購買早餐給妻小時，在中壢區元化路上發現前面的一輛豐田轎車蛇行前進，覺得有些問題，尾隨了一段路認為應該是酒駕，加上2日看到台中市酒駕累犯連續撞死人的新聞很氣憤，當下義憤填膺在轎車轉進中光路停等紅綠燈時，不惜以他月前花費數百萬元購買S級賓士轎車超前，斜橫擋在車頭攔下。

豐田轎車酒駕男下車想要理論，王男立刻聞到對方身上有酒味隨即報警。酒駕男發現後當場想要離開現場，卻被王男用擒拿術壓制，「當兵時是服憲兵役學過擒拿，本來想用過肩摔的，怕會殺傷力太大而作罷」，員警趕到現場後，把人帶回偵訊。

▲警方隨後趕到將酒駕莊姓男移送法辦。（圖／王國華提供）

莊男酒測值0.3，他向警方表示2日晚上在家裡喝酒，上午開車出門，沒注意到自己酒精還沒退。警方偵訊後以公共危險罪嫌將莊男移送法辦。

王男並在社群網站分享他見義勇為行徑立即獲得網友熱烈回響，讚揚他「幹得好」、「累積功德」、「為民除害」、「爽」、「但警察應該比較怕賓士車被嚕到」、「最貴的幫手車」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。