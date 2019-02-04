過年圍爐吃火鍋有門道！　一鍋成敗的關鍵秘訣快學起來

▲火鍋的食材下鍋順序有竅門，才能煮出口感最佳的美味。（圖／買肉找我提供）



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在台灣火鍋不僅是國民美食，更是一種在地文化，每到過年更要全家圍爐吃火鍋討吉利。但是怎麼樣才能吃到最美味的火鍋呢？除了食材一定要新鮮，入鍋的順序其實大有學問。

許多人在煮火鍋的時候，喜歡一次放入各種類的食材，這樣可能會浪費了一鍋好料的美味精華喔。其實煮火鍋的食材下鍋順序，是有訣竅的，最先放入鍋的，要選擇耐煮有甜味的蔬果類，像是蘿蔔、南瓜、玉米等，還有菇類和螃蟹類，這類食材越煮越能展現湯頭的甘甜，建議煮10分鐘以上，而菇類則是依大小大約烹煮2到5分鐘即可。

▲海鮮類食材可增加湯頭甜味，烹煮時要掌握時間以免肉質變硬。（圖／買肉找我提供）

螃蟹類也可以趁這時候下鍋，讓海鮮湯頭多了獨特的鮮甜滋味。基本上首先下鍋的食材，要以增加湯頭的鮮甜度為主，為了不讓湯頭變得混濁，建議第一階段先不要放入肉類烹煮。

快熟的海鮮類，建議要吃的時候再下鍋，蛤蠣、蝦、魚片、花枝等海鮮都不用煮太久，只要外殼稍微打開、肉質稍變硬後就要拿起來了，蝦子大約入鍋煮90秒，待蝦頭與蝦尾成U字形就代表熟了，若煮太久，不僅海鮮內湯汁容易流失也會影響口感。

▲肉類含有蛋白質易讓湯頭混濁， 建議最後下鍋。（圖／買肉找我提供）

喜歡喝湯的人，在海鮮煮完後就可以享用囉，不過火鍋湯底煮了許多海鮮食材，有三高和痛風的人，建議不要過量。而綠色蔬菜煮久容易變黃，所以不建議一開始就下鍋，可等想吃的時候適量放入，煮好馬上吃，營養才不會流失。

接下來，就可以輪到主食了，冬粉、麵條在湯頭最好喝的時候煮，能吸取到飽滿湯汁的精華，之後可放入肉類煮，牛肉片大約煮10到20秒就可以起鍋，保持鮮嫩不柴。因為肉類還有大量蛋白質，烹煮時會有渣渣產生，讓湯頭會變得混濁，所以留到最後煮，才不會影響其他食物的口感。下次吃火鍋時，不妨試試看這樣的入鍋順序，品嚐新鮮食材的鮮美滋味！