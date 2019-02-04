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就是想待在韓國！　弘大「搭訕居酒屋」：單身來，成對走

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▲▼男女,情侶,交往,首爾,首爾街頭,南韓,南韓街頭。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 首爾街頭的南韓男女。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

作者：Fion
摘自：時報文化出版《她們的韓國夢：打工度假的美好與幻滅》

●精選書摘

首爾的弘大一帶類似臺北的東區，有服飾店、化妝品到餐廳、居酒屋……各式店家，愈夜愈精采。週末的半夜十二點是弘大最熱鬧的時段，Club的員工在街上到處宣傳拉人；半醉的酒客們漫無目的的閒晃，尋找下一攤的去處；擁有大片落地玻璃窗的KTV裡，每一個包廂都在熱唱中。

在弘大，我最喜歡做的則是「搭訕」。和女朋友們在居酒屋裡喝酒聊天，一邊眼觀四面，看到其他桌不錯的男生就由我出馬搭話︰「要不要一起玩？」然後併桌聊天。

韓國人愛喝酒，喝開之後跟隔壁桌陌生人聊起來的情況很常見。而且女搭男隔層紗，大多數男生都會驚喜的答應。但也不是搭誰都可以，我自己在出動之前，還是會先比較兩方的「條件」︰

●人數，差距太懸殊會有人被冷落。
●顏值，對方帥到像模特兒的就別想吧，我還知道自己有幾兩重。
●氣氛，如果對方是公司聚會，那就跳過，畢竟誰想跟上司一起被搭訕？
●舉止，感覺太粗魯的NG，太「漂亮」的也NG，要是搭到男同志，雙方都尷尬。
●年紀，其實這點還好，因為女生有保養加上化妝，普遍都看不出年齡。

看中了要搭訕哪一桌，我才會開始遞暗示。選定那一桌的一個男生，和他眼神交流，如果對方眼神回遞，沒有撇開頭，甚至來回幾眼之後還帶著微笑和旁邊同伴竊竊私語，那大概就有八成把握。

這時候拿起自己的酒杯，隔空和對方敬一下，對方若也舉杯回敬，Bingo！不是他出動，就是我出動。兩桌人準備併桌一起聊吧。

所以我的女朋友們每次出去吃飯都會一直斟滿我的酒杯，希望我喝開之後展現功力，幫她們搭歐巴或小鮮肉過來聊天。不過搭訕對我來說是個樂趣，大家聊得開心、練練韓文、耍一下女人味，真要靠搭訕交男友？這種想法我沒有。

所以當小璐（化名）和男友慶祝交往滿一百天、滿一年、見男友父母、甚至帶男友回臺灣見了自己爸媽……我一直有種見證奇蹟的感受。

因為小璐的韓國男友，就是我和她一起去搭訕居酒屋時認識的。

專供搭訕的居酒屋

弘大有間居酒屋以「搭訕」為號召，保證客人來這裡可以立刻搭訕或被搭訕。店家直接在招牌上用大字寫著「單身來，成對走」（혼자왔다 둘이되는 포차）。

這間名為「Solo Pocha（쏠로포차）的居酒屋，採取「併桌」的帶位方式。把男、女安排在相鄰的桌子，讓客人很自然的和異性同桌，轉頭說聲「安妞哈say優」就可以搭上話。習於被動的男男女女們，在這裡可以非常輕鬆無負擔的開啟搭訕，這種併桌形式有那麼點「快速相親」的味道。

因為用餐時間有限制，入場後只能待兩個小時，想要繼續待就得另外再點下酒菜（下酒菜一道約臺幣600）。所以時間到了，如果同桌的人聊不來，自然會離開，再有下一組新客人入座。

▲▼《她們的韓國夢》。（圖／時報文化出版提供）

▲ 我和小璐一起去的搭訕居酒屋。（圖／時報文化出版提供）

我為了寫文取材，邀約小璐同行探險。與我們同桌的男生前後一共換了三組，第一組是兩位三十出頭的上班族，穿著頗為稱頭的西裝，長得也不錯。可惜已經有點醉，講話顛三倒四。其中一位要了小璐的電話後，拎著快醉倒的同伴匆匆離去；第二組是兩位大學生，住在弘大附近。知道他們的年級之後，我覺得似乎有跟我同生肖的可能。

最後一組也是兩位大學生，在水原市（首爾南方的科技城，離首爾車程約一小時）念書。為了參加光化門前的倒朴活動而來，活動結束後來弘大喝一杯。

「啊……又是大學生。」從大學畢業已經有十年以上的我，想著︰「看來這間居酒屋的客人，年紀都偏低呢。」難怪門口檢查身分證的職員，對我不甚親切，對排在我後面的女大生們卻笑臉迎接。

正盤算著是不是該把剩下的一點酒喝一喝、菜吃一吃回家了，坐我旁邊的男生竟開口︰「跟我換位子。」我一轉頭，原來他要跟對面的同伴交換座位，好坐到小璐旁邊。

對我來說，搭訕就像打籃球，得分不必在我，助攻也是種成就。男生這樣的大動作，明顯表示他對小璐有好感。朋友有難，拔刀相助；朋友被搭訕，當然也得在旁好好敲邊鼓。「這邊再一瓶燒酒。」我向服務生喊了一聲，心想︰「看來是不用馬上回家了。」

隔天起床，一陣宿醉頭痛襲來，我Line了小璐︰「還OK嗎？有安全到家嗎？」

小璐漫無邊際的閒扯幾句後，傳來︰「我有男友了。」

▲▼《她們的韓國夢》。（圖／時報文化出版提供）

★ 本文經時報文化出版授權，摘自《她們的韓國夢：打工度假的美好與幻滅》

★ 知韓文化協會執行長朱立熙、東吳大學社會學系助理教授何撒娜、臺灣東北亞學會副秘書長董思齊、諧星作家黃大米築夢推薦

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關鍵字：時報文化,時報出版,Fion,她們的韓國夢,日韓要聞

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