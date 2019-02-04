比鑽石還要貴！以色列首挖到藍色「迦密石」　網驚：有宇宙在裡面

▲以色列礦業公司在迦密山脈發現結構近似太空隕石的新礦物「迦密石」，圖為未經打磨的原石。（圖／翻攝自Twitter）

國際中心／綜合報導

以色列一間礦業公司（Shefa Yamim）日前於該國北部迦密山脈（Mount Carmel）發現一種前所未見的礦石，據科學家鑑定後發現該礦石的結構和現有的礦物皆不同，更接近外太空的隕石。國際礦物學協會（IMA）正式認定為新礦物，並命名為迦密石（carmeltazite）。

綜合外媒報導，迦密石被發現鑲嵌在藍寶石中，主要成分是鋯、鋁、鈦的氧化物，晶體結構中含有微量的鈧、鈣和鎂。特別的是，迦密石的化學結構異於一般礦物，更類似在1969年於墨西哥發現的阿連德隕石（Allende meteorite），該隕石在地球上的形成可追溯到6500萬年前，而迦密石卻是第一次在地球本身的岩石中發現。

▲以色列北部的迦密山脈（Mount Carmel）。（圖／翻攝自維基百科）

迦密石可能形成於白堊紀時期，在迦密山脈附近因為火山爆發的高溫高壓和熔岩混合產生的新礦物，色澤通常呈現黑色，帶有紅色條紋和金屬光澤，在不同的儀器的觀測角度下，還會呈現深綠色或白點的外觀差異。目前發現最大的迦密石為33.3克拉，地質學家表示，它的硬度僅次於世界上最硬的鑽石，但由於數量稀少，價值可能比鑽石更高。

礦業公司表示，目前並不清楚迦密石的礦藏量有多大，推論應該不只一處，已獲得以色列政府批准在附近成立7個採礦基地，以來自外星的「迦密藍寶石」為名推出市場販賣，可能將其用於生產高價值的珠寶。迦密石經過打磨後的照片在網路上引起不少人討論，有網友說「這個藍好美」，也有網友直言「好像有個宇宙在裡面一樣」，喜好珠寶的網友們都很期待該石經過雕琢後會呈現什麼樣美麗的樣貌。