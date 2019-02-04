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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳其邁敗選當暖男「撩妹送抱抱」　最旺落選人北漂行政院

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政治中心／綜合報導

行政院副院長陳其邁在2018高雄市長選戰，以15萬票的懸殊差距輸給國民黨對手、現高雄市長韓國瑜，但敗選後開始積極經營直播，靠著愛貓「陳小米」、撩妹金句、大方約邁粉見面，人氣翻漲，感謝咖啡音樂會更是1萬多人爆棚，選後人氣不減反升，成為最旺的落選人，最後「 北漂」行政院，前進中央。

▲▼陳其邁口中說的漂亮高雄妹找到了。（圖／翻攝IG）

▲陳其邁開直播尋人。（圖／資料照）

陳其邁在選後開直播和粉絲互動，擺脫過去選舉階段時的競選包袱，反而用非常輕鬆的方式聊天，透過行程照片的小故事，不僅回顧了選舉的過程，也再一次強調自己對高雄的感情，甚至還提出要請掉淚的支持者喝咖啡，都凸顯出陳其邁的「暖男」形象，透過直播「撩」出新氣象。

▲▼高雄市長候選人陳其邁總部 民眾痛哭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼高雄市長候選人陳其邁總部 正妹哭哭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳其邁支持者在開票當晚痛哭。（資料照／記者屠惠剛攝）

2018年11月24大選開票當天，陳其邁票數落後對手韓國瑜，現場氣氛相當低迷，其中，一名女粉絲甚至因心疼、不捨而落淚，而一旁也有人在安慰她，還有婦人難過到抱著樹痛哭，這些照片被報導之後，陳其邁也注意到了，直接在直播中尋人。

「我還要公布幾張尋人啟事！」陳其邁也在直播中秀出多張「支持者落淚照」，希望能夠邀請這些「邁粉」一起喝杯咖啡，「這位妹妹，在24日當天我敗選後，聽到我喊『韓市長』就哭了，讓我請你喝杯咖啡，或者你也可以私訊我，我安慰你一下！」令網友又驚又喜，激喊「這是真的嗎？」

▲▼陳其邁口中說的漂亮高雄妹找到了。（圖／翻攝IG）

▲陳其邁直播尋人（圖／翻攝陳其邁臉書）

隔了一晚，其中一位正妹在IG發文「據說今天出現在其邁的直播～好像可以去喝杯咖啡。光用想的就好緊張啊！邁哥，加油！」這位正妹其實早在之前造勢晚會就多次被拍到，她也在IG附上多張朋友傳給她的截圖，寫道「不同的我、沒有美肌模式好恐怖」。

▲▼陳其邁口中說的漂亮高雄妹找到了。（圖／翻攝IG）

▲陳其邁口中說的漂亮高雄妹找到了。（圖／翻攝IG）

直播過後，大量邁粉敲碗「喝咖啡」，於是陳其邁在駁二舉辦咖啡會，邀請邁粉一起喝咖啡，原本以為大概只有幾百個人會報名，但沒想到人數「爆棚」，便採用音樂會形式舉辦，還加碼邀請在地音樂人共襄盛舉，當天約有萬人到場同樂，氣氛溫馨。

陳其邁一現身在感恩咖啡會現場，立刻就受到熱情群眾包圍，讓陳其邁原本紮在褲子裡頭的襯衫都扯了出來，陳其邁也特別找出開票當天抱樹痛哭的「抱樹姐」與「落淚正妹」以及岡山造勢晚會疑似激動暈倒後緊急送醫的「暈倒嬤」，回敬溫暖的擁抱。

▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼ 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼陳其邁擁抱落淚正妹。（圖／翻攝陳其邁臉書直播）

▲陳其邁送上愛的抱抱。（圖／資料照）

陳其邁撩妹金句連發，陳其邁說，剛剛記者問他下一條路在哪？「就是通往你心裡的路。」他還說，今天天氣很冷、風很大，但是他的心都「吹到你心裡」，他拜託支持者也「要開始與高雄談戀愛」，因為高雄是他到天涯海角都最留戀的地方。

選舉過後，陳其邁一改過去選舉期間較為嚴肅的形象，講話變得非常幽默，就連自己來到台上要唱歌之前，還刻意摸摸自己的耳朵說：「我沒有戴耳麥也沒有擦護唇膏」講完不僅自己都笑了，就連底下群眾也笑了。

不過究竟陳其邁要唱哪一首歌，大家都相當好奇，陳其邁拿過麥克風一口開就先唱了「人生幾個秋，不醉不罷休」，然後自己又笑了，還跟大家說這是開玩笑的，甚至還跟主持人要求說要喝「蜂蜜檸檬水」，最後他唱了《紅豆》，邁粉聽完捧場大喊「安可安可！」。

▲蜘蛛人表示「挺其邁我驕傲」，童言童語讓陳其邁也笑了 。（圖／地方中心攝）

▲蜘蛛人表示「喜歡其邁我驕傲」，童言童語讓陳其邁也笑了 。（資料照／地方中心攝）

不過在演唱之前，有一段小花絮，一名身穿蜘蛛人的小女孩表示自己生日，所以陳其邁特別邀請她到台上，小女孩大聲甜喊「我是蜘蛛人，我喜歡其邁，我驕傲」，童言童語逗得陳其邁相當開心，不僅擁抱這名小朋友，還自嘲若蜘蛛人幫忙助選，就不會選得這麼辛苦了。

後來陳其邁將臉書粉專封面換成與蜘蛛人妹妹的合照，蜘蛛人媽媽也立刻留言，「妹妹放學回家看到一定會很開心！」陳其邁這溫暖的動作，讓網友都讚爆。

這次陳其邁敗選，大部分選民並不認為這次的落敗主要責任在陳的身上，反而是對他有更高的期望，人氣逆勢翻漲的陳其邁，後來接下行政院副院長，他上任的前一天在臉書感性發文，民進黨敗選，他知道做得不夠多，也不夠好，因此接受這份職務，在野黨形容是失敗者聯盟，這些不管是酸言酸語也好，或是對民進黨的批評，他會永遠放在心裡，更虛心傾聽民意，也會更加努力打拼。

▲▼陳其邁臉書粉專封面，換上與蜘蛛人妹妹的合照。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁臉書粉專封面，換上與蜘蛛人妹妹的合照。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

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