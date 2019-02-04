霧、靄、霾大不同！　牢記「3關鍵指標」秒分辨

▲霧、靄、霾超級比一比。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

生活中心／綜合報導

這陣子因為霾害的關係，民眾都相當注意空氣品質。不過，眼前灰濛濛的一片，還細分成「霧」、「靄」和「霾」，只要依循能見度、空氣品質、濕度這3個關鍵指標，就能輕易分辨並進行相對防護措施。

根據台灣颱風論壇在官網的刊文，當空氣品質「不錯」的時候，會出現3種情況。首先是霧，由空氣中的小水滴組成，懸浮於空中，相對溼度很高，時常接近100％，能見度小於1公里；其次是靄，又稱輕霧，同樣由小水滴組成，懸浮於空中，但相對濕度較低，大於75％，但少達到100％，能見度在1公里以上；最後則是濃霧，是霧的進階版，若能見度低於200公尺時，氣象局就會發布濃霧特報。

除此之外，當空氣品質「不好」的時候，就會出現2種情況。第一是霾，懸浮於空氣中或被風吹起的塵埃，或是空氣中數百種化學顆粒物質組成，相當細小且肉眼無法辨識，相對濕度通常在75％以下，是一種有害的物質；第二則是霧霾，相對濕度介於75％至90％之間，水蒸氣附著在霾上，由霾與霧的混合物共同組成，乍看之下像是無害的霧，但事實上卻非常傷害呼吸道。

台灣颱風論壇提醒，有霧的時候開車要小心、搭飛機或船注意航班是否開行。至於有霾的話，就千萬別深呼吸，停止室外的活動，戴上口罩保護呼吸道。

▲▼近日台中霧霾嚴重。（圖／網友提供）