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小弟妹晚餐僅2根熱狗！她心酸「串通送烤雞披薩」竟被酸：錢多喔

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▲▼留／小弟妹晚餐僅2根熱狗！她心酸「串通送烤雞披薩」竟被酸：錢多喔（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO聽到小姊弟一家的對話後心很酸。（圖／翻攝爆怨公社）

生活中心／綜合報導

一名女網友抱怨，她根小姨婆去逛賣場時，看到一名媽媽帶著小姊弟逛街，從對方的談話中也了解到家境並不富裕，只能吃試吃麵包果腹，讓她們於心不忍，打算串通賣場人員送個大禮。沒想到，她們竟被酸「錢多喔」，讓她非常傻眼。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文說，她和小姨婆在賣場看到這名媽媽及小弟妹時，恰巧聽到小妹妹很想吃媽媽手上拿著的2根熱狗，「不行，這晚上配飯吃」，並帶著兒女往麵包區前進，3人也將所有是吃盒內的東西都吃了一遍。

「以後可以常常帶我來嗎？」小妹妹看著媽媽，童顏童語讓原PO心很酸，回頭看著小姨婆，對方早已默默流下眼淚。這時，她們也將眼淚擦乾，直接走向一旁賣著熱食的櫃台，點了披薩、烤雞及簡單的麵包等，希望熟食區的人員可以幫忙，以「第100名客人中獎」為由，將這些食物給小弟妹。

▲▼留／小弟妹晚餐僅2根熱狗！她心酸「串通送烤雞披薩」竟被酸：錢多喔（圖／翻攝爆怨公社）

▲網友除了感謝原PO的善心外，也痛斥大媽沒有同理心。

豈料，旁邊一名路人大媽竟開口狠酸，「錢多喔？有錢也不用這樣搖擺」，讓原PO非常生氣，「他們試吃的時候這個大嬸也在雞雞歪歪，真的很想巴下去，不口出惡言很難嗎？」

網友看完紛紛留言，「超感人的，真棒」、「就是有人嘴巴那麼臭」、「好心酸⋯謝謝您們的愛心！」、「有愛心超棒的！不要理歐巴桑，這種方法真的好棒，也不怕直接傷對方自尊心」、「歐巴桑，白活了，吃到這個年紀，還講這種話」、「妳們的舉動帶給別人溫暖」、「這種歐巴桑就是欠教訓」。

▼原PO全文如下。

▲▼留／小弟妹晚餐僅2根熱狗！她心酸「串通送烤雞披薩」竟被酸：錢多喔（圖／翻攝爆怨公社）

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關鍵字：爆怨公社,熱狗,烤雞

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