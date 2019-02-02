5菜2湯加主食！他曝情侶點整桌「吃兩口就閃人」　網心疼嘆：餓過就知道

▲ 原po抱怨有對情侶常點整桌菜，但都吃幾口就閃人 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多家長從小就會教育孩子「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，提醒孩子站在農民的角度，理解食物得來不易，不要輕易浪費。隨著經濟能力的提升，許多人不再是追求「吃飽」而已，更是要求吃得豐富、多元；但若為了嚐味道，每道菜都只吃一口就丟掉，實在是很浪費的行為。

「小的時候，長輩總是教育我們，食物吃多少點多少，不要浪費。」一位網友在臉書「爆怨公社」中表示，長大之後才發現有一群人，為了另一半想嚐鮮，所以點了滿桌的菜，但總是只吃幾口就起身離開。

從他貼出的照片可見，2人應該是點了5樣小菜，還有2碗湯和其他主食；其中皮蛋豆腐剩下一大塊，炸物看起來也完好如初，更不用說湯和麵也都還有5分滿。他表示自己幾乎天天看到一對情侶到這間老牌小吃店用餐，所以應該不是味道難吃，但2人卻都吃沒兩口就走人，「他們幾乎天天來蠻常點這樣一桌，蠻常剩這樣的。」

部分網友質疑又不是花到原po的錢，何必如此在意，但他認為「不是錢的問題」。他表示許多人拚了命努力工作賺錢，為的就只是「糊口飯吃」，因為條件不好，每天都要起的比別人早、睡得比別人少，為了三餐這麼辛苦，反觀花錢浪費的人，實在覺得很枉然。

其他人則認為這樣真的是暴殄天物，「我是個連火鍋湯底都會帶回家再煮一餐的人」、「死後下地獄吃」、「我從來沒浪費過食物，因為餓過」、「餓過就知道是什麼感覺」、「可以奢侈但不要浪費」、「好浪費，不是錢的問題」。

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