父苦惱小六女兒上學沿路丟早餐　「陪她沿街全部撿回來」

▲原PO發現女兒會偷偷把早餐丟掉。（示意圖／記者李佳蓉攝，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

小孩子挑食是一回事，但如果是浪費食物呢？姚姓爸爸在臉書「爆怨公社」PO文感嘆，自己的女兒已經念到小學六年級，居然在上學途中把食物丟掉不吃，於是想請教大家有沒有什麼辦法可以教導孩子正確的觀念。網友們也熱心給出相當多的建議，希望能透過非指責的態度和孩子溝通。

姚姓爸爸提到，就讀小學六年級的女兒平時都是搭乘機車去上學，有一天他發現孩子會把食物沿路丟掉不吃，讓他覺得很難過，「一個悲痛的父親不知道怎麼教小孩啦！」最後還不忘付上國外餓到皮包骨兒童的照片，表達內心的無奈。

▲原PO貼出餓到皮包骨的兒童照片，希望大家幫忙想辦法矯正女兒的壞習慣。（示意圖／路透，與本文當事人無關）

網友們看完PO文紛紛在底下留言幫忙想辦法，「陪她沿街把食物全部撿回來」、「餓一個星期沒早餐，放心，學校午餐會吃回來的」、「帶去印度自助旅行，睡火車站」、「這要痛打一頓才有解」。

不過，也有網友認為，父母親沒有必要和自己的小孩對立，應該要先了解她是因為不喜歡還是吃不完才把食物丟掉，小學六年級已經算是即將進入少女階段，不要用餓或用打的來搞僵親子關係，「家長先做一個願意體諒人的榜樣，她才會成為這樣的人。像我自己也不吃苦瓜，所以懂從小被逼迫的心情，我的小孩挑食是可以商量的，只要她願意選擇其他正常食物，我完全可以接受，這個方法提供給原PO參考。」