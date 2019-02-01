▲ 基隆情人湖公園歡喜添彩妝，和平島公園伴手禮滿額抽贈。（圖／交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為了迎接春節到來，近期完成情人湖公園基隆意象粉刷工程，讓已經退色的對雞，再次展現奕奕精神。其中，雞蛋部分特別彩繪生長於情人湖的植物，從情人湖淺山森林，主要構成樹種之降真香、台灣特有的尖葉楓與每年花期在1～2月的細葉山茶、瀕臨滅絕的維管束植物施丁草、生長於山坡上的艷紅鹿子百合、分布於全島低海拔森林裡的山黃梔、野鴉椿、生長於土壤營養貧脊之地的台灣，常見食蟲植物小毛氈苔等特色物種，呈現情人湖公園的在地性。

另外，OT廠商宏岳公司繼2018年12月推出雷達站咖啡、藍石謐境與樂品喜塘3處室內用餐空間之後，遊客中心1樓外點點螢地的炸物車及潛艇堡車，以及遊客中心2樓大露臺的「珊瑚漫食」和風料理，園區內並規劃有用餐區，讓遊客可以一邊欣賞寬闊大景，一邊品嘗美食。

▲ 基隆情人湖公園歡喜添彩妝，完成彩繪的情人湖公園意象裝置藝術。

北觀處說，為讓來訪的遊客取得開春好彩頭，園方更推出滿額抽獎送好禮的活動。凡於遊客中心1樓累積消費滿1500元者，即可取得抽獎機會，最大獎更可獲得價值超過3000元以上的福袋，歡迎大家來和平島公園試試手氣！

北觀處指出，為疏導春節期間和平島公園周邊旅遊車潮，北觀處除以簡訊推播提醒駕駛人，公園停車場的停車狀況及替代停車地點外，宏岳公司於春節期間2月5日（初一）至10日（初六）當日上午10點至下午5點，提供和一路停車場至和平島公園的短程免費接駁服務。

▲ 基隆和平島公園戶外用餐區。

宏岳公司更積極協調台灣造船公司基隆廠，爭取到和平島公園接駁車直接穿越廠區，讓搭乘接駁車的遊客不但可以縮短交通時間，更可以在短短3分鐘的車程，一揭造船廠的神秘面紗。

趁著春節連假好天氣，歡迎遊客到和帄島公園走春，漫步欣賞海天一色的自然美景，再到漁市大街品嘗基隆在地海鮮滋味，迎接諸事大吉的活力旺旺年。

▲ 基隆情人湖公園歡喜添彩妝，特色植物雞蛋彩繪。