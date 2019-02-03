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身障青年走失呆坐飯店大廳　警及時協助聯絡家屬平安帶回

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▲21歲身障王姓青年走失，和緯派出所警員呂政福、顏玉晨，以M-Police人臉辨識系統查出身分，通知家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝）

▲21歲身障王姓青年走失，和緯派出所警員呂政福、顏玉晨，以M-Police人臉辨識系統查出身分，通知家屬平安領回。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

21歲身障王姓青年，2月2日凌晨走失，獨自跑到海安路三段一家飯店大廳呆坐，台南市警五分局和緯派出所警員呂政福、顏玉晨接報前往查處，以M-Police人臉辨識系統查出身分，通知家屬平安領回。

2月2日上午8時50分，和緯派出所警員呂政福、顏玉晨接獲民眾報案，稱北區海安路三段287號家新大飯店一樓大廳內，有名疑似身心障礙少年需要警方協助。

據飯店櫃檯人員表示，少年於凌晨3時許獨自走進飯店後就在大廳沙發區坐著且不發一語，就連服務人員上前詢問，少年也僅僅看了一眼並未回應，就這樣待到天亮仍未離開，店家擔心少年狀況，於是通知警方到場協助。

員警到場詢問該少年同樣不回答，檢視其身上均未有任何證件，無法得知其身份住居所，因少年所著衣物單薄且整齊乾淨，研判可能走失時間較短，因夜間天氣寒冷才會進入營業中的飯店大廳內避寒。

員警將少年先行帶回派出所，並提供餅乾及飲水讓其充飢，為查證少年身分，員警先以戶役政系統及受理報案系統查詢未有符合對象，再以M-Police人臉辨識系統查詢，終於查出少年為21歲王姓男子，經聯繫得知家屬因找不到人正準備前往立人所報案，家屬趕緊到派出所將少年帶回。

家屬表示王男領有殘障手冊無法與人溝通，今日凌晨因家中大門未上鎖才會自己跑出去，家人發現後四處尋找均未發現，對警方及時協助表示感謝。員警向家屬提醒可在王男身上或衣物配帶聯繫資訊，或者向北區區公所申請愛心手鍊，以防再次走失。

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關鍵字：身障青年,走失,平安

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