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過年送水果...這4種諧音討喜吉利　送禮安全牌最佳選擇

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記者許展溢／台北報導

春節到，農糧署表示應景水果有柑橘、蜜棗、甜柿和蘋果，除了在家中自己享用，也是到親戚朋友家拜年必帶伴手禮，除了能吃進健康外，加上以上水果諧音都非常吉利，如吉祥如意、大吉大利等，都很討喜。

橘子,柑橘類水果。（圖／Pixabay）

▲農糧署表示，柑橘不僅營養價值高，更是年節主要應景果品。（圖／Pixabay）

柑橘

農糧署指出，柑橘是年節主要應景果品，不僅營養價值高，皮薄好剝，果肉甜美多汁，黃澄澄的外型十分喜氣，果肉富含維生素A、B、C、礦物質、有機酸、纖維質等營養價值，特別是其香氣濃郁又帶點酸味，常成為料理時的調味食材，飯後食用更能促進消化，消解過年大魚大肉的油膩感，更象徵「吉祥如意」、「開運大吉」等新年好兆頭，因此常成為年節祭拜及家中新年吉祥擺飾，目前正值產期的茂谷柑越冷風味越佳，不僅甜度高且多汁耐貯藏，年節自用或送禮都是最佳選擇。

▲▼蜜棗。（圖／農糧署提供）

▲蜜棗富含在其他水果中含量較少的菸鹼酸（維生素B3）。（圖／農糧署提供）

蜜棗

農糧署表示，棗子諧音有「找到幸福」、「早生貴子」之意，重要的是，棗子含有維生素C、B1、B2，及鉀、鈣、鎂、磷等成分，特別是富含在其他水果中含量較少的菸鹼酸（維生素B3），能夠減輕焦慮及減低血液中有害膽固醇，可說是營養豐富。

▲▼甜柿。（圖／農糧署提供）

▲農糧署表示，選購甜柿要注意其萼片與蒂漥之間是否緊密，如空隙越大越不易貯存。（圖／農糧署提供）

甜柿

甜柿有「事事如意」之意，農糧署表示，營養成分包括醣、蛋白質、脂肪以及磷、鐵、鈣、胡蘿蔔素、煙酸和碘等、維生素Ａ、Ｂ、Ｃ及澱粉，選購柿果無論是脆柿與甜柿，都要注意果實的完整顏色是否已達其成熟時應有的色澤，另外，甜柿還要注意其萼片與蒂漥之間是否緊密，如空隙越大越不易貯存。

▲▼蘋果。（圖／取自免費圖庫Flickr／SAMEFL12）

▲蘋果鮮紅色的果皮在農曆年非常應景。（圖／取自免費圖庫Flickr／SAMEFL12）

蘋果

農糧署表示，蘋果諧音「平平安安」，通常也是大人、小孩都很愛的水果之一，尤其鮮紅色的果皮在農曆年非常應景，營養成分則有水份、纖維、灰分、維生素A、維生素B1、維生素B2、鈣、磷、鐵。

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